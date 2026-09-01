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Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!
Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!
Evinizde bir cihazı prize takarken aniden çakan mavi bir ışık veya küçük bir kıvılcım görmek hepimizin en az bir defa yaşadığı bir olay. Ancak prizden çıkan kıvılcımlar basit bir durum gibi görünse de büyük felaketlerin ilk habercisi olabilir.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:20