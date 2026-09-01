Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

KIVILCIM ANINDA İLK NE YAPILMALI?

Eğer priz yoğun şekilde kıvılcım saçıyor veya duman çıkarıyorsa:

Güvenliği Sağlayın: İlk olarak sigorta kutusuna gidin ve ilgili prizin bağlı olduğu şalteri kapatın. Şalterlerin hangi odaya ait olduğunu bilmiyorsanız ana şalteri indirerek tüm evin elektriğini kesin.

Duman Varsa Evi Terk Edin: Yanık kokusu veya duman görüyorsanız vakit kaybetmeden itfaiyeyi arayın ve güvenli bir alana çıkın.