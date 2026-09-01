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Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

Evinizde bir cihazı prize takarken aniden çakan mavi bir ışık veya küçük bir kıvılcım görmek hepimizin en az bir defa yaşadığı bir olay. Ancak prizden çıkan kıvılcımlar basit bir durum gibi görünse de büyük felaketlerin ilk habercisi olabilir.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 10:20
Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

Peki, prizden kıvılcım çıkması ne zaman normal kabul edilir, hangi durumlarda acilen müdahale edilmelidir? İşte evinizi ve ailenizi korumak için bilmeniz gereken kritik detaylar...

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

PRİZDEN KIVILCIM ÇIKMASI NORMAL Mİ?

Bir cihazı prize ilk taktığınız anda elektrik akımı ile fiş uçları arasında saliseler içinde küçük, mavi bir çakma oluşabilir. Ancak kıvılcım sürekli hale geliyorsa veya boyutu büyükse ortada ciddi bir tesisat sorunu var demektir.

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

Şu belirtilerden birini fark ederseniz vakit kaybetmeden müdahale etmelisiniz:

Priz yuvasında veya fişte gevşeklik

Priz çevresinde ısınma, renk değişimi veya yanık kokusu

Duvarın içinden veya prizden gelen cızırtı, tıkırtı ve patlama sesleri

Büyük, sarı/turuncu renkte veya kesintisiz çakan kıvılcımlar

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Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

KIVILCIM ANINDA İLK NE YAPILMALI?

Eğer priz yoğun şekilde kıvılcım saçıyor veya duman çıkarıyorsa:

Güvenliği Sağlayın: İlk olarak sigorta kutusuna gidin ve ilgili prizin bağlı olduğu şalteri kapatın. Şalterlerin hangi odaya ait olduğunu bilmiyorsanız ana şalteri indirerek tüm evin elektriğini kesin.

Duman Varsa Evi Terk Edin: Yanık kokusu veya duman görüyorsanız vakit kaybetmeden itfaiyeyi arayın ve güvenli bir alana çıkın.

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

PRİZLERİN KIVILCIM ÇIKARMASINA YOL AÇAN 4 GİZLİ SEBEP

1. Aşırı Yüklenmiş Tesisat

Işıkların aniden kararması veya kırpışması, elektrik devresine aşırı yük bindiğinin göstergesidir. Özellikle ısıtıcı, mikrodalga veya yüksek güç çeken cihazların aynı hat üzerinden uzatma kablolarıyla kullanılması prizin aşırı ısınmasına ve cızırtı yapmasına neden olur.

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

2. Nem ve Rutubet

Mutfak, banyo gibi su tesisatına yakın alanlarda duvarların nem yapması veya su sızıntıları prizin içine ulaşabilir. Suyla temas eden elektrik hattı anında ark (kıvılcım) yapar. Bu tür alanlarda mutlaka akım korumalı ve kaçak akım röleli özel prizler kullanılmalıdır.

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

3. Eskimiş ve Aşınmış Prizler

Zamanla prizin içindeki metal temas noktaları esnekliğini kaybeder. Gevşeyen temas noktaları elektriğin atlamasına (ark yapmasına) neden olarak sürekli kıvılcım çıkarır. Gevşek veya yıpranmış prizlerin acilen yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

Her evde yaşanıyor ama kimse önemsemiyor: Prizden kıvılcım çıkmasının arkasındaki gizli tehlike!

4. Eski veya Hasarlı Kablolama

Özellikle yaşlı binalarda kullanılan eski tip kablolar zamanla deforme olur. Ayrıca duvar arkasındaki kabloların zarar görmesi de içten içe yangın riski yaratır. Eğer evinizin tesisatı eskiyse mutlaka bir uzman elektrikçiden kontrol talep etmelisiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör