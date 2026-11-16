Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın her gün tükettiği kahve, bu kez enerji üretimindeki potansiyeliyle gündeme geldi. Bilim insanları, kahve hazırlandıktan sonra geriye kalan telvedeki değerli bileşenleri kullanarak biyoyakıt üretmenin etkili bir yolunu geliştirdi. Üstelik bu yöntemle yalnızca yakıt değil, farklı sanayi alanlarında kullanılabilecek değerli kimyasalların da elde edilmesi hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:12