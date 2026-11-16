Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Araştırma, kahve telvesinin biyodizel üretiminin yanı sıra farklı yenilenebilir yakıtlar ve kimyasal ürünler için de değerlendirilebileceğini gösteriyor. Ancak yöntemin endüstriyel ölçekte yaygın olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.