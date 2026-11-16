Trend Galeri Trend Yaşam Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın her gün tükettiği kahve, bu kez enerji üretimindeki potansiyeliyle gündeme geldi. Bilim insanları, kahve hazırlandıktan sonra geriye kalan telvedeki değerli bileşenleri kullanarak biyoyakıt üretmenin etkili bir yolunu geliştirdi. Üstelik bu yöntemle yalnızca yakıt değil, farklı sanayi alanlarında kullanılabilecek değerli kimyasalların da elde edilmesi hedefleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:12
Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

İspanya'daki Universitat Rovira i Virgili araştırmacıları, kullanılmış kahve telvesinden biyodizel üretiminde kullanılabilecek yağları yüksek verimlilikle elde etmeyi başardı. Laboratuvar deneylerinde yağın yaklaşık yüzde 90'ı geri kazanılırken, işlem sonrasında kalan malzemenin de biyoetanol, biyoplastik bileşenleri ve sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilebileceği ortaya çıktı.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

KAHVE TELVESİNDEN BİYOYAKIT ÜRETMENİN YOLUNU BULDULAR

Her gün tüketilen kahvenin ardından geriye kalan telveler, enerji üretiminde değerlendirilebilecek önemli bileşenler içeriyor. İspanya'daki Universitat Rovira i Virgili bünyesinde yürütülen araştırmada, kahve telvesindeki yağların geri kazanılması için yeni ve verimli bir yöntem geliştirildi.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Biomass and Bioenergy dergisinde yayımlanan çalışmada, kullanılmış kahve telvelerinin yaklaşık yüzde 15'inin yağlardan oluştuğu belirtildi. Bu yağların, biyodizel üretiminde kullanılabilecek değerli bir ham madde olduğu ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemle kahve telvesinin enerji üretiminde değerlendirilmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

60 DAKİKADA YAĞIN YÜZDE 90'I GERİ KAZANILDI

Araştırmada bilim insanları, kahve telvesinden en yüksek miktarda yağ elde edebilmek için sıcaklık, işlem süresi ve kullanılan çözücü miktarını ayrı ayrı inceledi.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Deneylerde, yağların ayrıştırılmasında yaygın olarak kullanılan n-heksan isimli çözücüden yararlanıldı. Yapılan testler sonucunda en verimli koşulların 45 derece sıcaklıkta, 60 dakika boyunca ve her bir gram kuru kahve telvesi için 35 mililitre çözücü kullanılmasıyla sağlandığı belirlendi.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Bu koşullarda gerçekleştirilen işlemle, standart laboratuvar yöntemiyle elde edilebilen yağ miktarının yaklaşık yüzde 90'ına ulaşıldı. Üstelik geliştirilen yöntemde elde edilen yağın safsızlık oranı yüzde 0,3 olarak ölçüldü. Geleneksel yöntemde ise bu oran yüzde 3,9 seviyesinde kaldı.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

SADECE YAKIT DEĞİL, DEĞERLİ KİMYASALLAR DA ELDE EDİLECEK

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, yağın ayrıştırılmasının ardından geriye kalan kahve telvesinin de farklı alanlarda kullanılabilecek özelliklerini koruması oldu.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Kahve telvesinde bulunan selüloz, hemiselüloz ve lignin gibi yapısal bileşenler, farklı endüstriyel ürünlerin üretiminde değerlendirilebiliyor. Bu maddelerden biyoetanol, laktik asit, biyoplastik üretiminde kullanılan polihidroksialkanoatlar ve fenolik bileşikler elde edilebiliyor.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Ayrıca geriye kalan malzemenin sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılma potansiyeli de bulunuyor. Araştırmacılara göre yağın önceden ayrıştırılması, kahve telvesindeki diğer bileşenlere ulaşılmasını da kolaylaştırabiliyor. Böylece aynı ham maddeden birden fazla değerli ürün elde edilebilecek bir üretim sürecinin önü açılıyor.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Araştırma, kahve telvesinin biyodizel üretiminin yanı sıra farklı yenilenebilir yakıtlar ve kimyasal ürünler için de değerlendirilebileceğini gösteriyor. Ancak yöntemin endüstriyel ölçekte yaygın olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Her gün içtiğimiz kahveden yakıt üretecekler! Değerli kimyasallar da elde edilecek

Bilim insanları, geliştirdikleri yaklaşımla kahve telvesinin içerdiği farklı bileşenlerden yararlanarak sürdürülebilir enerji ve kimyasal üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör