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Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Yere atıldığında kaldırımlara yapışarak temizlenmesi zor bir atığa dönüşen sakızlar, bu kez yol yapımında kullanılma ihtimaliyle gündeme geldi. Bilim insanları, kullanılmış sakızları asfaltın içerisine ekleyerek karışımın dayanıklılığında nasıl bir değişim yaşandığını araştırdı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 11:09
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Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Laboratuvarda yapılan testler, sakız ilave edilen asfaltın araç trafiğinin sürekli oluşturduğu basınca karşı daha dayanıklı hale geldiğini ortaya koydu. Özellikle zamanla oluşan yorulma çatlaklarına karşı direncin arttığı belirlendi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

SAKIZLARI ASFALTA KARIŞTIRDILAR

Güney Kore'deki Korea University of Technology and Education'da yapılan çalışmada, kullanılmış sakızlar asfalt bağlayıcıya eklendi. Araştırmacılar asfaltın ağırlığına göre yüzde 3, 6 ve 9 oranında sakız kullanarak farklı karışımlar hazırladı.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Sakızlar kurutulduktan sonra yaklaşık 180 derece sıcaklıktaki asfalta eklendi. Daha sonra hazırlanan karışımların dayanıklılığı çeşitli laboratuvar testleriyle incelendi.

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Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

ÇATLAKLARA KARŞI DAHA DAYANIKLI OLDU

Testlerde sakız eklenen asfaltın, araçların sürekli geçişi nedeniyle oluşan yorulma çatlaklarına karşı daha dirençli olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sakızın içerisinde bulunan bazı polimer ve reçinemsi maddelerin asfaltın özelliklerini değiştirdiğini düşünüyor. İncelemelerde sakızın asfaltın içerisinde çözündüğü görüldü.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

HENÜZ YOLLARDA KULLANILMADI

Ancak bu yöntem şimdilik sadece laboratuvarda test edildi. Sakız eklenen asfaltla gerçek bir yol döşenmedi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Üstelik fazla miktarda sakızın, asfaltın sıcak havalarda tekerlek izlerine karşı direncini azaltabileceği belirtildi. Bu nedenle yöntemin gerçek yol koşullarında kullanılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

FARKLI BİR UYGULAMA DA BREZİLYA'DAN

Brezilya'da hayata geçirilen yeni uygulama, asfalt üretiminde dikkat çeken bir değişimi ortaya çıkardı. Mısırdan elde edilen özel bir yağı asfalt üretiminde kullanılmaya başlandı.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Haziran 2026'da başlayan uygulamayla kısa sürede 95 bin ton asfalt üretildi. Yenilikçi yöntem, asfalt üretiminde kullanılan fosil kaynaklı girdilerden birinin yenilenebilir bir ham maddeyle değiştirilmesini sağlıyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

MISIRDAN ELDE EDİLEN YAĞ ASFALTIN PARÇASI OLDU

Uygulamayla mısırdan elde edilen teknik yağı asfalt üretiminde kullanıyor. Kullanılan yağ, asfaltın üretiminde daha önce kullanılan fosil kaynaklı seyrelticinin bir bölümünün yerine geçiyor. Böylece yenilenebilir kaynaklı bir ham madde, doğrudan yol yapımında kullanılan asfaltın üretim sürecine dahil ediliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

95 BİN TON ASFALT ÜRETİLDİ

Uygulamanın ölçeği de dikkat çekiyor. Verilere göre haziran ayından eylül ayındaki duyuruya kadar 95 bin ton asfalt üretildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

ASFALT ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ÖZELLİK

Mısırdan elde edilen teknik yağın asfalt üretiminde kullanılmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri yüksek asitlik oranı. Bu özelliğin, yağın fosil kaynaklı seyrelticinin yerine kullanılmasına imkan verdiği belirtiliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

PLASTİKLERDEN DE YOL YAPILMIŞTI

Şangay'da sürdürülebilirlik odaklı proje kapsamında, çevreye atılan plastik atıkların miktarını azaltmak amacıyla dönüştürülen ilk "plastik yol" hayata geçirildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Zor geri dönüştürülen plastiklere yeniden kullanım alanı sunan bu çalışma, atıkların çevreye zarar vermesini önlemeyi hedefliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

İLK ASFALT DÖKÜLDÜ

Uygulama kapsamında 6.000'den fazla kullanılmış süt şişesi ve diğer plastik atıklar toplanarak polimer modifiye asfalt yol yapımında kullanıldı. Özel bir asfalt teknolojisiyle desteklenen bu yöntem sayesinde elde edilen yollar, geleneksel asfalt kaplamalara kıyasla çok daha yüksek performans ve dayanıklılık sergiliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Süt şişeleri normalde geri dönüştürülebilir malzeme sınıfında yer alsa da, içerlerindeki süt kalıntıları nedeniyle geri dönüşüm firmaları tarafından çoğunlukla yüksek kirlilik oranı taşıdığı gerekçesiyle kabul edilmiyor. Malzeme bilimi ve teknolojisinden faydalanılarak geliştirilen bu yöntem ise atık plastiklerin yollarda ve kaldırımlarda asfalt katkı maddesi olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Atık plastiklerin geri dönüştürülmesiyle:

Plastiklerin çöp sahalarına, akarsulara veya okyanuslara karışması engelleniyor.

Yol yapımında kullanılan katran tüketimi azalıyor.

Yolların kullanım ömrü uzayarak sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi düşürülüyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

BEBEK BEZLERİ DE YOL YAPIMINDA KULLANILMIŞTI

Galler'de yürütülen bir geri dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 80.000 kullanılmış bebek bezinden elde edilen elyaflar yol yapımında kullanıldı. Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Böylece iki farklı yüzeyin performansı uzun vadede birebir karşılaştırılabilecek.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

'KAUÇUK ASFALT' NEDİR VE NASIL YAPILIYOR?

Dünyada "Rubberized asphalt" (Kauçuklu asfalt) olarak adlandırılan bu yenilikçi sistemde süreç şu şekilde işliyor:

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Kullanım dışı kalan eski lastikler özel tesislerde toplanıyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

İleri teknoloji işlemlerden geçirilerek adeta ince kauçuk granüller haline getiriliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Elde edilen bu kauçuk malzeme, sıcak asfalt karışımının içine enjekte ediliyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Ann Arbor'daki projede kullanılacak toplam 9 bin 300 ton asfaltın, 3 bin 730 tonluk kısmı tamamen bu geri dönüştürülmüş lastikli özel karışımdan oluşuyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

HEM SESSİZ HEM DE ÇATLAMIYOR: İŞTE İNANILMAZ AVANTAJLARI

Bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini belirten yetkililer, bu projenin sadece bir geri dönüşüm hareketi olmadığının altını çiziyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Uzmanlara göre kauçuk katkılı asfaltın geleneksel yollara kıyasla muazzam avantajları var:

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

ÇATLAKLARA KARŞI DİRENÇLİ

Esnek yapısı sayesinde deformasyonlara ve çatlamalara karşı çok daha dayanıklı.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

SESSİZ SÜRÜŞ KONFORU

Araçların tekerlek sesini ve yol gürültüsünü minimuma indirme potansiyeline sahip.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA DAYANIKLI

Özellikle sert kışların yaşandığı bölgelerde asfaltın ömrünü ciddi oranda uzatması bekleniyor.

Artık sakızlar yol yapımında kullanılabilir! Bilim dünyasında dikkat çeken araştırma

Eğer test sonuçları beklendiği gibi olumlu çıkarsa, gelecekte milyonlarca ton atık lastik yollara dönüştürülecek ve şehir altyapıları çok daha uzun ömürlü hale gelecek.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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