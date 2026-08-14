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Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

İki kedisini de yanına alıp 300 kilometreden uzaktaki ıssız bir adaya yerleşen Tom Neale, yıllarca insanlardan uzak yaşadı. Kulübeyi onardı, kendi yiyeceğini yetiştirdi ve tek başına iskele inşa etti. İşte Neale'ın dünyadan koparak geçirdiği 16 yılın şaşırtıcı hikâyesi. ..

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 11:11
Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Tom Neale, en yakın yerleşim alanından 300 kilometreden fazla uzakta olan Suwarrow Atolü'nü ilk kez 1943 yılında yazar ve gezgin Robert Frisbie'den duydu ve 1945 yılında kısa süreliğine ziyaret eti.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Ziyaretinin ardından adada tek başına yaşama kararı alan Neale, bu planını hayata geçirmeden önce birkaç yıl boyunca hazırlıklarını yaptı.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Gerekli malzemelerini toplayan Neale; un, şeker, kahve, gazyağı, konserve yiyecekler, çeşitli aletler, tohumlar ve kitaplarla birlikte yola çıktı.

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Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

İKİ KEDİSİNİ DE YANINA ALARAK YOLCULUĞA ADIM ATTI

Altı gün süren deniz yolculuğu sırasında Neale'a; "Mrs. Thievery" ve "Mr. Tom-Tom" adını verdiği iki kedisi eşlik etti.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

İnsan yaşamının bulunmadığı adada İkinci Dünya Savaşı döneminde görev yapan gözcülerden kalan bir kulübe ve yağmur suyu depoları bulunuyordu.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Neale, terk edilmiş durumda olan bu kulübeyi onararak barınma ihtiyacını karşılayabildi. Adadaki yaşamını belirli kurallara bağlayan Neale, geçireceği sürede neler yapacağını planladı.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Balık tutarak, Hindistan cevizi toplayarak ve yetiştirdiği ürünlerle beslenen Neale, temizlik alışkanlıklarına da dikkat etti.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Kıyafetlerini ve çarşaflarını düzenli olarak temizleyerek yemeklerini masa örtüsü kullandığı bir masada yedi.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan hasarlı iskeleyi yeniden inşa etmek isteyen Neale, altı ay boyunca günde 5 saatlik bir çalışma temposuyla mercan taşlarını tek başına taşıdı.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

Ancak, tamamlanan iskele, çalışmanın bittiği günün ertesi gecesi meydana gelen şiddetle fırtına nedeniyle çöktü.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

ÜÇ FARKLI DÖNEM YAŞADI

Aktarılan tarihi bilgilere ve belgelere göre Neale'ın adadaki ilk dönemi 1954 yılında geçirdiği sırt sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak sona erdi. Adaya demir atan yatçı tarafından bulunan Neale, Rorotonga'ya götürülerek tedaviye alındı. Şehir yaşamına uyum sağlayamayan Neale, altı yıl sonra 1960 yılında adaya geri döndü. İnci avcılarının bölgedeki varlığının artması üzerine 1963 yılında adadan tekrar ayrılan Neale, bu süreçte adadaki deneyimlerini kaleme aldığı bir kitap yayınladı.

Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

KENDİSİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEDİ

1967 yılında üçüncü kez Suwarrow'a dönen Neale, burada 10 yıl daha yaşadı. 1977 yılında mide kanseri teşhisi ile yeniden Rorotonga'ya kaldırılan Neale, aynı yıl 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Toplamda 16 yıla yakın bir süre boyunca adada yaşayan Neale, kendisini bu süreçte hiçbir zaman yalnız hissetmediğini ifade etti.

Görseller temsilidir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör