Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti

KENDİSİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETMEDİ

1967 yılında üçüncü kez Suwarrow'a dönen Neale, burada 10 yıl daha yaşadı. 1977 yılında mide kanseri teşhisi ile yeniden Rorotonga'ya kaldırılan Neale, aynı yıl 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Toplamda 16 yıla yakın bir süre boyunca adada yaşayan Neale, kendisini bu süreçte hiçbir zaman yalnız hissetmediğini ifade etti.

Görseller temsilidir.