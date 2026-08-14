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Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti
Her şeyi ardında bırakıp 16 yıl ıssız adada yaşadı! Sadece 2 kedisini aldı: Sebebi şoke etti
İki kedisini de yanına alıp 300 kilometreden uzaktaki ıssız bir adaya yerleşen Tom Neale, yıllarca insanlardan uzak yaşadı. Kulübeyi onardı, kendi yiyeceğini yetiştirdi ve tek başına iskele inşa etti. İşte Neale'ın dünyadan koparak geçirdiği 16 yılın şaşırtıcı hikâyesi. ..
Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 11:11