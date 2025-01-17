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Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! "Tuvaletim geldi"
Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! "Tuvaletim geldi"
Antalya'da gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz şahsın masada bulunan 2 adet cep telefonunu ile kasa ve TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı aldı. Tam çıkmak üzereyken işyerinde sesi fark eden işyeri çalışanı ile karşı karşıya geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 08:29