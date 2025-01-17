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Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! "Tuvaletim geldi"

Antalya'da gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz şahsın masada bulunan 2 adet cep telefonunu ile kasa ve TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı aldı. Tam çıkmak üzereyken işyerinde sesi fark eden işyeri çalışanı ile karşı karşıya geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 08:29
Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! Tuvaletim geldi

Olay, pazar günü gece saat 04.00 sıralarında sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde balık restoranının kapısını açarak içeriye girdi.

Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! Tuvaletim geldi

Bir süre içerde etrafa bakınan şahıs, masada duran 2 adet cep telefonu ve kasa ile TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı da aldı. Sesi fark eden ve işyerinde kalan bir çalışan ise aşağı inince şahıs ile karşı karşıya geldi. Çalışana tuvaleti soran şahıs daha sonra işyerinden ayrıldı.

Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! Tuvaletim geldi

İŞYERİ ÇALIŞANI İLE GÖZ GÖZE GELDİ
O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şahsın işyeri içerisinde dolaşması, etrafı gözetleyip kasa ile TİP kutusunu karıştırdığı anlar ve daha sonrasında sesleri fark ederek aşağı inen işyeri çalışanıyla göz göze geldiği anlar yer aldı. Görüntülerinde devamına da şahsın işyerinden ayrılması ve çalışanın peşinden gitmesi yansıdı.

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Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! Tuvaletim geldi


TELEFONLARI GERİ VERDİ, İŞYERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Tekrar işyerine dönen çalışan, telefon ve para alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Polis merkezine giden işyeri yetkilileri şahsın masadan aldığı 2 adet cep telefonu ve paranın bir kısmını teslim alırken, şahıstan şikayetçi olmadılar.

Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince savunması pes dedirtti! Tuvaletim geldi

"TUVALET OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ"
Yaşananları anlatan işyeri çalışanlarından Celal Uzun, "Pazar günü gece saat 04.00 sıralarında kapı kilitliydi. Bağlantı yerlerini sökerek içeri girip kasayı kurcalamış, para ve 2 tane telefon almış.

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