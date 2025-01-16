Video Yaşam Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, 'tuvaletim var' dedi | Video
Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, 'tuvaletim var' dedi | Video

Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, 'tuvaletim var' dedi | Video

16.01.2025 | 10:45

Antalya'da gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz şahsın masada bulunan 2 adet cep telefonunu ile kasa ve TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı aldı. Tam çıkmak üzereyken işyerinde sesi fark eden işyeri çalışanı ile karşı karşıya geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün sabah 04.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde balık restoranının kapısını açarak içeriye girdi. Bir süre içerde etrafa bakınan şahıs, masada duran 2 adet cep telefonu ve kasa ile TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı da aldı. Sesi fark eden ve işyerinde kalan bir çalışan ise aşağı inince şahıs ile karşı karşıya geldi. Çalışana tuvaleti soran şahıs daha sonra işyerinden ayrıldı.

İŞYERİ ÇALIŞANI İLE GÖZ GÖZE GELDİ
O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şahsın işyeri içerisinde dolaşması, etrafı gözetleyip kasa ile TİP kutusunu karıştırdığı anlar ve daha sonrasında sesleri fark ederek aşağı inen işyeri çalışanıyla göz göze geldiği anlar yer aldı. Görüntülerinde devamına da şahsın işyerinden ayrılması ve çalışanın peşinden gitmesi yansıdı.

TELEFONLARI GERİ VERDİ, İŞYERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Tekrar işyerine dönen çalışan, telefon ve para alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Polis merkezine giden işyeri yetkilileri şahsın masadan aldığı 2 adet cep telefonu ve paranın bir kısmını teslim alırken, şahıstan şikayetçi olmadılar.

"TUVALET OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ"
Yaşananları anlatan işyeri çalışanlarından Celal Uzun, "Pazar günü gece saat 04.00 sıralarında kapı kilitliydi. Bağlantı yerlerini sökerek içeri girip kasayı kurcalamış, para ve 2 tane telefon almış. Telefonu eline aldığında telefon müzik sistemine bağlı olduğundan müzik çalmaya başlamış. Yukarda kalan bir arkadaş vardı, müzik sesine hemen aşağıya inmiş. Şahısla karşılaşmışlar, tuvalet olup olmadığını sormak için girdiğini söylemiş. Zaten fazla bir şey alamamış, yukarda kalan arkadaş gelince. Bu kişi kapıdan çıkmış hemen, çalışan arkadaş durumu fark edince polise ve patrona bildiriyor. Bir gün sonrada bu arkadaş kamera görüntüsünden yakalanmış. Telefonu ve aldığı paranın bir kısmını geri verdi. Patronda şikayetçi olmamış şahıstan" dedi.

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