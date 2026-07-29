Hobi diye başladı, servet buldu! Yerin altından 2 bin yıllık altınlar çıktı

East Anglia Üniversitesi Ortaçağ tarihi ve Edebiyatı Profesörü olan Tom Licence, yeğeniyle birlikte hobi amaçlı yaptığı dedektör aramasında büyük bir keşfe adını yazdırdı. East Anglia Üniversitesi Ortaçağ tarihi ve Edebiyatı Profesörü olan Tom Licence, yeğeniyle birlikte hobi amaçlı yaptığı dedektör aramasında büyük bir keşfe adını yazdırdı. Suffolk bölgesindeki Bury St Edmunds yakınlarında yer alan bir tarlada arama yapan Licence, Demir Çağı'na ait 16 parça Kelt altın stater sikkesi buldu. İlk olarak Viking dönemine ait 2 gümüş sikke çıkaran tarihçi, aramalara devam edince MÖ 25 ile MS 10 yılları arasına tarihlenen nadir Kelt hazinesine ulaştı. 2024 sonbaharında yapılan bu keşif, yasal süre olan 14 gün içerisinde yetkililere bildirildi. Sikkelerin gömüldüğü konumun sıradan bir nokta olmadığını belirten Prof. Tom Licence, buluntuların dini ve ritüel amaçlı gömülmüş olabileceğini söyledi. Doğuya bakan tepe yamacında ve bir su kaynağının hemen yanında bulunan hazineyi değerlendiren Prof. Licence, 'Yükselen Güneş'in tepe noktası ile buluşması ve aynı noktadan çıkan bir su kaynağı, alanın dini bir anlamı olabileceğin düşündüren bir bileşim oluşturuyor' ifadelerini kullandı. Atalarının da aynı bölgeden geldiğini belirten Prof. Licence, 'Essex'te doğdum ama ailemin kökleri Bury St Edmunds bölgesine dayanıyor ve bu sikkelerin atalarımdan biri tarafından gömüldüğünü düşünmek hoşuma gidiyor' sözleriyle dikkat çekti. AÇIK ARTIRMADA 25 BİN STERLİN BEKLENİYOR! Oxford Üniversitesi araştırmacısı John Sills ve uzmanların incelediği hazinenin, Kelt Kralları Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemine ait olduğu kesinleşti. Tarlada bulunan toplam 18 altından iki tanesini bizzat Prof. Licence ve arazi sahibi hatıra olarak saklama kararı aldı. Kalan 16 altın sikke, Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu. Beklenen 25 bin sterlinlik tahminin üzerine çıkan açık artırmada tüm parçalar alıcı bularak toplamda 33 bin 200 sterlin (2 milyon 97 bin 112 TL) gelir sağladı. Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olan Kral Addedomaros'a ait 'çark stater' sikkesi, üzerindeki isim yazılışını netleştirerek bin 600 sterline satıldı. Kral Dubnovellaunos'a it ve daha önce örneği görülmemiş bir kalıpla basılmış stater sikkesi ise 3 bin 400 sterline sahibini buldu. Bu iki nadir parçayı da ABD'li aynı koleksiyoner satın aldı. KAZANÇ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA AKTARILACAK İngiltere'deki 1996 Hazine Yasası kapsamında açık artırmaya çıkan sikkelerden elde edilen gelir, arazi sahibi ile Tom Licence arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Satıştan payına düşen miktarı kişisel serveti için kullanmayacağını belirten Prof. Licence, tüm kazancı bölgenin antik tarihini gün yüzüne çıkaracak lokal arkeolojik kazılara aktaracağını ilan etti. NOT: Kullanılan görseller temsilidir. ELLERİ BOŞ DÖNERKEN SON ANDA HAYATLARI DEĞİŞTİ! TOPRAĞIN ALTINDAN 1400 YILLIK KRALİYET ESERLERİ ÇIKARDILAR: DEĞERİ PAHA BİÇİLEMEZ! İngiltere'nin Batı Wiltshire bölgesinde sıra dışı bir olay gerçekleşti. Metal dedektörüyle arama yapan Paul Gould ile Christopher Philips isimli iki arkadaş, toprağın altından 6. ve 8. yüzyıllar arasından kaldığı belirlenen, bin 400 yıllık som altından yapılma ve grena taşı kakmalı iki nadir Anglo-Sakson eser çıkardı. Gün boyu elleri boş kaldığı için eve geri dönmeye hazırlanan ekipten Gould, aracına doğru yöneldiği sırada toprağın altından gelen güçlü bir sinyalin sesini duydu. Toprağı kazan dedektörcü, grena taşı kakmalı yuvarlak altın parçayı yüzeye çıkardı. İlk keşfin hemen ardından birkaç metre uzaklıkta arama yapan Philips ise gözleri yine kırmızı grena taşından işlenmiş altın karga kafasını topraktan çıkardı. Anglo-Sakson ve İskandinav kültüründe karga figürünün savaşı, kaderi ve elit savaşçıları temsil ettiği biliniyor. Yetkililer, iki parçanın da yüksek statülü bir yöneticiye ait tören kabı ya da savaş miğferi süslemesi olabileceğini değerlendirdi. ARAMALAR DURDURULDU Eserlerin ulusal önemde bir hazineye ait olabileceğini anlayan ekip alandaki tüm kazı ve aramaları anında durdurdu. Durum anında Wiltshire Alan Bulgu Görevlisi yetkililerine bildirildi. Sutton Hoo ve Staffordshire hazinelerindeki krallık kalıntılarıyla üslup benzerliği tşaıyan parçalar detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi.