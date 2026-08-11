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Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri (2026) Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıcak gelişmeler küresel enerji güvenliğini yeniden tartışmaya açarken, Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı. Venezuela ve Ortadoğu devlerinin başı çektiği listede, Gabar keşfiyle elini güçlendiren Türkiye'nin sürpriz konumu belli oldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 10:04
Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, ülkelerin sahip olduğu yerli kaynakların stratejik önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Tam da arz güvenliğinin ve petrol fiyatlarının dünya gündemini meşgul ettiği bu kritik dönemde, saygın analiz kurumu Global Firepower dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesini resmen açıkladı.

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Venezuela, İran ve Suudi Arabistan'ın zirveyi domine ettiği yeni raporda, tüm dikkatler peş peşe devasa enerji adımları atan Türkiye'ye çevrildi. Küresel krizlere karşı enerjide bağımsızlık rotası çizen Türkiye'nin; Karadeniz hamleleri ve özellikle Şırnak Gabar'da kayıtlara geçen tarihi petrol keşfinin ardından uluslararası sıralamadaki yeni yeri netleşti.

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Peki, Hürmüz'deki tansiyonun enerjide kartları yeniden dağıttığı 2026 tablosunda dünyanın en büyük petrol zenginleri kimler? Devler liginde Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti? İşte merak edilen o listenin tüm detayları...

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Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)