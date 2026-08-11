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Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri (2026) Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri (2026) Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıcak gelişmeler küresel enerji güvenliğini yeniden tartışmaya açarken, Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı. Venezuela ve Ortadoğu devlerinin başı çektiği listede, Gabar keşfiyle elini güçlendiren Türkiye'nin sürpriz konumu belli oldu.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 10:04