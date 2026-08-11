Hürmüz Krizinde Gözler O Listede! Dünyanın En Büyük Petrol Rezervleri (2026) Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, ülkelerin sahip olduğu yerli kaynakların stratejik önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Tam da arz güvenliğinin ve petrol fiyatlarının dünya gündemini meşgul ettiği bu kritik dönemde, saygın analiz kurumu Global Firepower dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesini resmen açıkladı.