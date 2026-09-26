Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Osmanlı'da burçlar ve astroloji, hem halk arasında hem de saray bünyesinde oldukça köklü bir yere sahipti. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür, buna İlm-i Nücum denirdi. İşte İlm-i Nücum hakkında günümüze ulaşan en önemli bilgiler;