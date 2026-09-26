Trend Galeri Trend Yaşam Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Resmi kayıtlarda doğum günleri yok ama tarihe yön veren güçleri var! Sarayın en nüfuzlu kadın sultanlarının kişilik analizleri, hangi burçtan olduklarına dair çarpıcı ipuçları veriyor. Peki, siz hangi Osmanlı sultanıyla aynı burçsunuz?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.09.2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:30
Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları
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Osmanlı sarayında fırtınalar estiren saray kadınlarının büyük bir kısmı saraya girdikten sonra kayıt altına alındı. Hal böyle olunca çoğunun doğum tarihine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak onların burçlarını anlamak için doğum haritalarını çıkarmamıza hiç gerek yok!

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Karakter analizlerine göre incelemede bulunursak tarihe yön veren kadın sultanların burçları hakkında tahmin yürütebiliriz. İşte kişilik analizine göre Osmanlı'daki kadın sultanların burçlarla eşleşmesi;

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Hatice Sultan (Balık veya Yengeç):

Saray hayatının ağırlığı ile aşk ve hüzün arasında savrulan, olayları derin bir içsel acıyla yaşayan ruh haline sahiptir.

Su elementinin yoğun duygu dünyası; kırılganlık, sadakat ve etkiye açık olma özellikleriyle ön plana çıkar.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Kösem Sultan (Oğlak veya Başak):

Devleti bizzat yöneten (Saltanat Vekilesi), son derece disiplinli, soğukkanlı, otoriter ve stratejik akıl olması yönüyle Oğlak veya Başak olma ihtimali yüksek.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Hürrem Sultan (Akrep veya Koç):

Hırslı, tutkulu, stratejik, vazgeçmeyen ve cazibesiyle dönemi dönüştüren yapısı Akrep ve Koç enerjisini doğrudan yansıtır.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Mahidevran Sultan (Yengeç veya Balık):

Tarihsel portresine, hayat mücadelesine ve saraydaki duruşuna baktığımızda tamamen duygusal ve korumacı su grubu enerjisi öne çıkıyor.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Safiye Sultan (Aslan):

Gösterişe, lükse ve ihtişama tutkusu; diplomatik mektuplardaki kendine güvenli, sahneye hakim tavrı onu Aslan enerjisine sokuyor.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Mihrimah Sultan (Terazi veya İkizler):

Zekası, diplomasi yeteneği, mimariye ve sanata olan katkıları nedeniyle Terazi ya da İkizler burcu olabilir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Peki, Osmanlı padişahlarının burçları hakkında bilginiz var mı?

Kayıtlarda doğum tarihi net olan padişahları gerçek burçlarıyla, doğum günü kesinleşmeyen erken dönem hükümdarlarını ise sergiledikleri liderlik tarzı ve tarihi kararları doğrultusunda karakteristik burç özellikleriyle ele aldık.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Doğum Tarihi Kesin Olan Padişahların Burçları

Resmi kayıtlarla doğum tarihi bilinen Osmanlı padişahlarının burçları şu şekilde;

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Kanuni Sultan Süleyman: Akrep Burcu (6 Kasım 1494)

46 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğu zirveye taşıyan Kanuni, Akrep burcunun stratejik zekasına, derinliğine ve güçlü otoritesine sahipti.

Adaletli yönetimi kadar, kararlarındaki gizem ve stratejik hamleleri Akrep burcunun nüfuz edici yapısını gösterir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Yavuz Sultan Selim: Terazi Burcu (10 Ekim 1470)

8 yıllık saltanatına sığdırdığı büyük doğu seferleriyle bilinen Yavuz Sultan Selim, adalet vurgusu ve kararlılığı ile Terazi burcunun izlerini taşır.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

II. Mahmud: Yengeç Burcu (20 Temmuz 1785)

II. Mahmud, Yengeç burcunun devleti koruma, hanedanın geleceğini güvence altına alma ve iç tehditlere karşı merkezi otoriteyi muhafaza etme güdüsünü en sert şekilde sergileyen padişahlardandır. Devletin bekası için radikal kararlar almaktan çekinmemiştir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

II. Bayezid: Yay Burcu (3 Aralık 1448)

Sanata düşkün, yenilikçi ve hoşgörülü olması yönüyle Yay burcunun özelliklerini taşır.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

I. Ahmed: Yengeç Burcu (18 Nisan 1590)

Sultanahmet Camii'ni yaptırarak manevi yönünü öne çıkaran I. Ahmed, koruyucu ve aidiyeti yüksek Yengeç enerjisine sahipti. Veraset sistemini değiştirerek ekber ve erşed usulünü getirmesi, hane ve aile yapısını koruma isteğinin bir yansıması olarak değerlendirilir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

III. Selim: Oğlak Burcu (24 Aralık 1761)

Nizam-ı Cedid ıslahatlarıyla orduyu ve devleti kökten yenilemeyi hedefleyen III. Selim, Oğlak burcunun disiplinli, kuralcı ve sistem kurucu yapısına sahipti. Devleti uzun vadeli planlarla ayağa kaldırma çabası bu burcun sorumluluk bilinciyle doğrudan örtüşür.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Fatih Sultan Mehmed: Koç Burcu (30 Mart 1432)

İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yenisini açan II. Mehmed, Koç burcunun öncü, cesur ve sınır tanımayan enerjisini tam anlamıyla yansıtır.

Kararlılığı, yenilikçi askeri stratejileri ve gözü karalığı ile Lider Koç profilinin tarihteki en net örneklerinden biridir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

II. Abdülhamid: Başak Burcu (21 Eylül 1842)

İmparatorluğun en zorlu dönemlerinde detaycı politikalarıyla öne çıkan II. Abdülhamid, Başak burcunun analitik ve titiz karakterini taşır.

Hafiye teşkilatını kurmasından marangozluk ve saat tamirine olan merakına kadar her adımı, Başak burcunun mükemmeliyetçi yapısını özetler.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Karakter Analizine Göre Padişahların Burç Tahminleri

Doğum tarihi bilinmeyen Osmanlı padişahlarının karakter analizine göre burç tahminleri şu şekilde;

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

I. Mehmed (Çelebi Mehmed): Boğa/Terazi

Doğum yılı tahminen 1386–1389 arası kabul edilmekle birlikte tam tarihi bilinmez.

Fetret Devri yıkımından devleti toparlayıp birleştirdiği için sabırlı, birleştirici ve dayanıklı Boğa ya da Terazi profili öne çıkar.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Orhan Gazi: Boğa/Başak

Devleti kurumsallaştırma, ilk düzenli orduyu kurma ve sınırları genişletip düzen oturtma hamleleriyle Boğa veya Başak özellikleri sergiler.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Osman Gazi: Koç/Oğlak

Doğum yılı genel olarak 1258 kabul edilse de doğduğu gün ve ay hiçbir tarihi kayıtta geçmez.

Kurucu vizyonu, mücadeleci yapısı ve stratejik hamleleri nedeniyle Koç veya Oğlak burcu özellikleri üzerinden bir analiz yapılabilir.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Osmanlı'da burçlar ve astroloji, hem halk arasında hem de saray bünyesinde oldukça köklü bir yere sahipti. O dönemde astronomi ve astroloji iç içe geçmiş bir ilim olarak görülür, buna İlm-i Nücum denirdi. İşte İlm-i Nücum hakkında günümüze ulaşan en önemli bilgiler;

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Müneccimbaşılık ve Saray Astrolojisi

Osmanlı sarayında astroloji resmi bir makamdı. II. Bayezid döneminde kurulan Müneccimbaşılık kurumu, doğrudan saraya bağlı çalışırdı.

Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları

Zayiçe Hazırlama: Zayiçe hazırlanarak sultanın tahta çıkışı, savaş ilanı, zafer kutlamaları, temellerin atılması hatta şehzadelerin sünnet düğünleri için en uğurlu an olan eşref saati tespit edilirdi.

*Zayiçe günümüzdeki adıyla horoskop veya astrolojik haritaya karşılık geliyor.

Takvim ve İmsakiye: Müneccimbaşılar her yıl nevruzda yeni yılın takvimlerini, ahkam (gökyüzü tahminleri) defterlerini ve ramazan imsakiyelerini hazırlar, padişaha sunarlardı.