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Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları
Hürrem’den Mahidevran’a: Onların doğum gününü bilmeye gerek yok! İşte karakter analiziyle sultanların burçları
Resmi kayıtlarda doğum günleri yok ama tarihe yön veren güçleri var! Sarayın en nüfuzlu kadın sultanlarının kişilik analizleri, hangi burçtan olduklarına dair çarpıcı ipuçları veriyor. Peki, siz hangi Osmanlı sultanıyla aynı burçsunuz?
Giriş Tarihi: 26.09.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:30