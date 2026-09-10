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İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

Dünyanın en büyük 72 kentini iklim risklerine karşı dayanıklılıkları açısından inceleyen araştırmanın sonuçları açıklandı. Sel, aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları ve kasırga gibi tehlikelerin değerlendirildiği listede, Türkiye'den iki büyükşehir ilk 10'da yer aldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 10:02
İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti
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İklim istihbaratı şirketi AlphaGeo, dünyanın en büyük 72 kentini iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelere karşı dayanıklılıkları bakımından değerlendirdi.

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

Araştırmada şehirlerin maruz kaldığı risklerin yanı sıra bu tehlikelere karşı geliştirdikleri uyum ve dayanıklılık kapasitesi de dikkate alındı. İşte iklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler…

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

İŞTE İKLİM KRİZİNE KARŞI EN DAYANIKLI ŞEHİRLER

1. Chicago, ABD

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

2. Addis Ababa, ETİYOPYA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

3. Melbourne, AVUSTURALYA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

4. Barselona, İSPANYA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

5. Ankara, TÜRKİYE

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

6. Buenos Aires, ARJANTİN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

7. Paris, FRANSA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

8.İstanbul, TÜRKİYE

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

9. Bogota, KOLOMBİYA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

10. Nairobi, KENYA

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

Araştırmada aynı zamanda iklim felaketlerine en dayanıksız şehirler de sıralandı.

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

İŞTE İKLİM FELAKETİNE KARŞI EN DAYANIKSIZ ŞEHİRLER

1. Ahmedabad, HİNDİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

2. Haydarabad, HİNDİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

3. Multan, PAKİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

4. Dakka, BANGLADEŞ

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

5. Lahor, PAKİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

6. Kalküta, HİNDİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

7. Faysalabad, PAKİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

8. Karaçi, PAKİSTAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

9. Chittagong, BANGLADEŞ

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

10. Taipei, TAYVAN

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

LİSTEDEN SONRA MERAK EDİLDİ: TÜRKİYE'NİN DEPREM FAY HATLARINDAN EN UZAK VE EN GÜVENLİ 10 ŞEHRİ HANGİLERİ!

Deprem riskinin düşük olduğu şehirler özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunuyor.

İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti

Aynı zamanda yapılaşma açısından da oldukça avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkıyorlar.