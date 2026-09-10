Trend
Galeri
Trend Yaşam
İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti
İklim felaketlerine karşı en dayanıklı şehirler açıklandı! Türkiye’den iki şehir dünya devlerini geçti
Dünyanın en büyük 72 kentini iklim risklerine karşı dayanıklılıkları açısından inceleyen araştırmanın sonuçları açıklandı. Sel, aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları ve kasırga gibi tehlikelerin değerlendirildiği listede, Türkiye'den iki büyükşehir ilk 10'da yer aldı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 10:02