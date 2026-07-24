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İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

1940 yılında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 18 milyondu. Bugün ise neredeyse sadece İstanbul'un nüfusu o tarihteki Türkiye'nin nüfusuna denk. Türkiye'nin değişen demografisi ve nüfusu rakamlara yansıyor. Peki illerimizin eski nüfusları ne kadardı? İşte 1935 yılı şehir nüfuslarıyla birlikte günümüzün il il nüfus tablosu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 11:24
İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Bugün sokaklarında adımlayacak yer bulunmayan şehirlerimiz 90 yıl önce kaç kişiydi? 1935'in mütevazı şehirlerinden günümüzün sanayi ve turizm devlerine dönüşen illerimizin dikkat çeken nüfus serüveni...

İŞTE 1935 YILIN NÜFUS TABLOSU!

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Adana - 72,652

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

İstanbul - 673,029

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İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Ankara - 74,784

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Bursa - 61,451

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Konya - 47,286

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Gaziantep - 39,571

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Kayseri - 39,544

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Edirne - 34,669

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Eskişehir - 32,103

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Diyarbakır - 31,511

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Erzurum - 30,801

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Samsun -30,333

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Şanlıurfa - 29,918

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Sivas - 29,706

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Manisa - 28,635

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Maraş - 25,672

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Balıkesir - 25,448

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Trabzon - 24,634

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Afyonkarahisar - 23,367

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

İzmit - 22,549

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Mardin -22,249

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Tarsus - 22,058

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Mersin - 21,765

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Tokat - 20,430