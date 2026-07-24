Trend Galeri Trend Yaşam İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

İllerimizin eski nüfusları ortaya çıktı: İşte 1935 yılından günümüze şehirlerimizin nüfus haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir...

1940 yılında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 18 milyondu. Bugün ise neredeyse sadece İstanbul'un nüfusu o tarihteki Türkiye'nin nüfusuna denk. Türkiye'nin değişen demografisi ve nüfusu rakamlara yansıyor. Peki illerimizin eski nüfusları ne kadardı? İşte 1935 yılı şehir nüfuslarıyla birlikte günümüzün il il nüfus tablosu...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 11:24