Trend
Galeri
Trend Yaşam
İnsanların farkında olmadan yaptığı 8 küçük hareket! Bazıları şaşırtıcı bir alışkanlığı ele veriyor
İnsanların farkında olmadan yaptığı 8 küçük hareket! Bazıları şaşırtıcı bir alışkanlığı ele veriyor
Gün içinde yaptığımız bazı hareketlerin çoğunu fark etmiyoruz bile. Parmaklarla masaya vurmak, konuşurken sürekli bir noktaya bakmak ya da otururken ayağı sallamak gibi davranışlar, çoğu zaman düşünmeden ortaya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 23:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 23:23