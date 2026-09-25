İnsanların farkında olmadan yaptığı 8 küçük hareket! Bazıları şaşırtıcı bir alışkanlığı ele veriyor

7. Konuşurken saçla oynamak

Saçla oynamak da günlük hayatta sık rastlanan davranışlardan biri. Bazı kişiler bunu düşünürken, bazıları ise tamamen alışkanlık nedeniyle yapıyor.

Dolayısıyla bu hareketin herkes için aynı anlama geldiğini söylemek mümkün değil. Davranışın hangi ortamda ve ne sıklıkla ortaya çıktığı daha anlamlı bir ipucu olabilir.