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İspanya'da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!
İspanya'da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!
İspanya otoyollarında yıllardır alışılan hız sınırı uygulaması değişiyor. 1 Ekim'den itibaren başlayacak yeni dönemle birlikte sürücüler, yol boyunca aynı limitle ilerlemek yerine karşılarına çıkan elektronik tabelaları takip etmek zorunda kalacak.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 10:27