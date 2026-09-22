İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

TEST BAŞARILI OLURSA TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

DGT, bu iki ana arterden elde edilecek veriler doğrultusunda dinamik tabela sisteminin performansını analiz edecek. Deneme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamanın önümüzdeki yıllarda İspanya genelindeki tüm otoyol ve devlet yollarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.