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İspanya'da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

İspanya otoyollarında yıllardır alışılan hız sınırı uygulaması değişiyor. 1 Ekim'den itibaren başlayacak yeni dönemle birlikte sürücüler, yol boyunca aynı limitle ilerlemek yerine karşılarına çıkan elektronik tabelaları takip etmek zorunda kalacak.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 10:27
İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT), otoyollardaki geleneksel sabit hız limiti uygulamasını geride bırakmaya hazırlanıyor.1 Ekim itibarıyla AP-7 ve AP-2 otoyollarında test edilmeye başlanacak "dinamik hız" sistemiyle, sürücüler hava koşulları, kaza ve trafik yoğunluğuna göre anlık olarak değişen hız sınırlarıyla karşılaşacak.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

İSPANYA YENİ SİSTEMİ 1 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLATIYOR: OTOYOLLARDA HIZ LİMİTİ DEĞİŞECEK

İspanya'nın resmi trafik kurumu DGT, ülkenin en yoğun kullanılan otoyollarında radikal bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim tarihinden itibaren AP-7 ve AP-2 otoyollarında kademeli olarak devreye alınacak yeni sistemde, sabit hız limiti dönemi sona eriyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Genel üst sınır kağıt üzerinde 120 km/s olarak korunsa da, sürücüler güzergah boyunca yer alan elektronik dijital tabelalar aracılığıyla anlık değişen dinamik limitlere uymak zorunda kalacak.

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İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

TRAFİK VE KAZAYA GÖRE HIZ LİMİTİ OTOMATİK DÜŞECEK

Akıllı ulaşım altyapısıyla donatılan AP-7 otoyolunda otomatik izleme sistemleri; anlık trafik yoğunluğunu, olası kazaları, olumsuz hava şartlarını ve görüş mesafesindeki azalmaları 7/24 takip edecek.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Riskin arttığı veya trafiğin sıkıştığı anlarda elektronik tabelalardaki hız sınırı otomatik olarak 100, 80 veya 60 km/s seviyelerine kadar çekilecek. Sürücülerin dijital panellerde gördükleri anlık limitlere uyması yasal olarak zorunlu tutulacak.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

YOĞUN SİSTEF HIZ SINIRI 40 KM/S'YE KADAR İNECEK

Sistemin test edileceği diğer güzergah olan AP-2 otoyolunun Castelldans ile Les Borges Blanques arasındaki bölümünde ise odak noktası "sis" olacak.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Bölgede sıklıkla yaşanan görüş kaybına karşı geliştirilen özel sensörler, sisin yoğunluğuna göre hızı kademeli olarak düşürecek.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Görüş mesafesinin kritik seviyelere indiği en şiddetli vakalarda otoyoldaki azami hız sınırı 40 km/s seviyesine kadar gerileyecek.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

TEST BAŞARILI OLURSA TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

DGT, bu iki ana arterden elde edilecek veriler doğrultusunda dinamik tabela sisteminin performansını analiz edecek. Deneme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamanın önümüzdeki yıllarda İspanya genelindeki tüm otoyol ve devlet yollarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

SÜRÜCÜLERİN YARISI YANLIŞ BİLİYOR: ÇAPRAZ ÇİZGİLİ SARI BAKLAVA LEVHASININ HAYATİ ANLAMI

Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı sarı, baklava biçimindeki trafik levhası, sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Çoğu zaman göz alışkanlığıyla geçiştirilen bu sembol, sürücünün o anki geçiş üstünlüğünün sona erdiğini haber veriyor ve doğru analiz edilmediğinde ciddi kavşak kazalarına davetiye çıkarabiliyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

B-39 KODLU "ANAYOL SONU" İŞARETİ NE ANLATIYOR?

Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri kataloğunda B-39 koduyla tanımlanan "Anayol Sonu" işaretidir.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

İçi sarı, dışı beyaz ve siyah çerçeveli baklava şeklindeki sembol, normal şartlarda sürücünün bir anayolda seyrettiğini ve kesişen yollara karşı geçiş önceliğine sahip olduğunu ifade eder.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Ancak bu levhanın üzerine çekilen siyah çapraz çizgi, anayol statüsünün ve buna bağlı olan geçiş üstünlüğünün tam o noktada bittiğini simgeler.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ NASIL DEĞİŞİYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol; kesiştiği diğer yollardaki araçların geçiş hakkını öncelikle kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Sürücü bu levhayı görene kadar tali yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda bulunuyor. Levhanın geçilmesinin ardından ise bu imtiyaz tamamen ortadan kalkıyor ve sürücü genel kavşak kurallarına tabi hale geliyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Bölgede ekstra bir trafik ışığı veya farklı bir yönlendirme levhası yoksa, temel kural gereği sağdan gelen araca yol verilmesi gerekiyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

SÜRÜCÜLERİN BU LEVHAYI GÖRDÜĞÜNDE YAPMASI GEREKENLER

Trafik uzmanları, sarı baklava üzerindeki siyah çizgili levhayı fark eden sürücülerin izlemesi gereken adımları şöyle sıralıyor:

Hızı düşürün: Önceliğin bittiği kavşağa yaklaşırken ilk olarak ayağı gazdan çekmek ve seyir hızını azaltmak gerekiyor.

Çevre kontrolünü artırın: Kesişen yollardan gelebilecek araçlara karşı dikkati artırmak hayati önem taşıyor.

Durmaya hazır olun: Öncelik hakkı diğer sürücülere geçebileceğinden, kavşak girişinde gerektiğinde aracı tamamen durduracak şekilde hazırlıklı olunmalı.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

TEK BİR TABELA İLE BİNLERCE ARACA KISITLAMA GELİYOR! İHLALİN CEZASI 18 BİN TL'Yİ BULUYOR

Şehir merkezlerindeki kirliliği önlemek amacıyla çalışmalar yapan Hollanda, üzerinde egzoz dumanı çıkan araş figürü bulunan tek tip "Sıfır Emisyon Bölgesi" yol levhasını ülke genelinde resmi olarak kullanmaya başladı.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Ülke genelindeki belediyelerin farklı tabelalarını tek standartta birleştiren bu yeni tabela sistemi ile birlikte, belirlenen alanlara izinsiz giren araçlara otomatik kameralar aracılığıyla cezai işlem uygulanıyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

YENİ TRAFİK TABELASI HANGİ KURALLARI KAPSIYOR?

Üzerinde "ZONE" ibaresi, kırmızı daire ve stilize egzoz dumanlı araç sembolü yer alan tabela, geleneksel çevre bölgeleri ile sıfır emisyon alanlarını işaret ediyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Tabelanın hemen altında bulunan ek bilgilendirme panoları ise hangi araç türlerinin kısıtlamaya tabi tutulduğunu gösterirken, ticari araçların 2030 yılına kadar kademeli olarak elektrikli veya hidrojen yakıtlı modellere geçmesi hedefleniyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

KURAL İHLALİ YAPANLARA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Sınırlandırılmış emisyon bölgelerine giriş denetimleri, araç pakalarını otomatik okuyan kamera ağları üzerinden yürütülüyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

Belirlenen emisyon kriterlerini karşılamayan minibüs ve hafif ticari araçlara 130 euro (yaklaşık 7.337,61 Türk Lirası) ağır tonajlı kamyonlara ise 320 euro (yaklaşık 18.064,77 Türk Lirası) idari para cezası düzenleniyor.

İspanya’da sabit hız sınırı kalkıyor mu? Elektronik tabelalar anlık değişecek, uymayan ceza yiyecek!

KISITLAMALARDAN HANGİ ARAÇ VE SÜRÜCÜLER MUAF TUTULACAK?

Standart binek otomobiller için yerel kararlar haricinde genel bir giriş yasağı uygulanmıyor. 40 yaşın üzerindeki tarihi (klasik) araçlar ile engelli bireylerin taşınması için özel donanıma sahip taşıtlar sıfır emisyon kısıtlamalarından ve para cezalarından muaf tutulacak.