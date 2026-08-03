Trend Galeri Trend Yaşam İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

Yeni haftada Türkiye çifte hava olayının etkisine giriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu haritalarını güncelledi, yurdun bir tarafı yeşile diğer tarafı ise kırmızıya boyandı. İstanbul ve Marmara için sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, güneydoğu illerimizde termometreler 44 dereceye dayanacak. Peki, fırtına saat kaçta başlayacak? Hafta sonu plan yapanları Cuma günü nasıl bir sürpriz bekliyor? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Eyyam -ı Bahur hangi illeri vuracak? İşte gün gün hava durumu haritası...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 09:16
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni hafta için peş peşe kritik uyarılar geldi. Ülke genelinde oldukça karmaşık ve sert geçecek bir hava durumu tablosu bizi bekliyor. Bir yanda Marmara ve Karadeniz üzerinden gelen ani gök gürültülü sağanak ve fırtınalar, diğer yanda ise güney illerimizi adeta kavuracak olan çöl sıcakları var. İşte evden çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken il il hava durumu detayları:

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

PAZARTESİ DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: FIRTINA VE SAĞANAK O SAATLERDE VURACAK!

Haftanın ilk günü, özellikle kuzey ve batı kesimlerde yaşayan vatandaşlar için oldukça hareketli başlayacak. MGM verilerine göre, sağanak yağış ve fırtına belirli saat aralıklarında etkisini artıracak.

06:00 - 12:00 Arası (Sabah Saatleri): Marmara Bölgesi'ne dikkat! Özellikle Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak yağışlar aniden bastırabilir. İşe veya okula giderken şemsiyenizi mutlaka yanınıza alın.

12:00 - 18:00 Arası (Öğle ve İkindi Saatleri): Asıl kritik zaman dilimi bu saatler! Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 30 ila 50 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca yağışlar, Karadeniz şeridine ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru yayılacak.

18:00 Sonrası: Şanslıyız ki fırtınalı sistem, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde etkisini kaybederek yerini daha sakin bir havaya bırakacak.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ankara ve İzmir'de termometreler zirveyi zorlayıp İstanbulluları da nemle bunaltırken, yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması konusunda uyarıyor. Ancak üç metropolümüz için de asıl sürpriz haftanın finalinde yaşanacak; Cuma günü yurdun batısını ve iç kesimlerini saracak olan gök gürültülü güçlü sağanak yağış dalgası, hem İstanbul ve İzmir'de sıcaklara fırtınalı bir mola verdirecek hem de Ankara'da hafta sonu planı yapanlara mecburen şemsiyelerini açtıracak.

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İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyükşehrinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni hafta adeta dört mevsimi bir arada yaşatacak! Megakent İstanbul güne yerel sağanak yağışlarla başlarken, öğle saatlerinde yerini saatte 50 kilometreye varan sert rüzgarlara bırakacak; benzer fırtınalı rüzgarlar Ege'nin incisi İzmir kıyılarında da haftaya damgasını vuracak. Başkent Ankara'da ise haftanın ilk günleri bunaltıcı sıcakların hakimiyetinde geçecek.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: ÇÖL SICAĞI GELİYOR, TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRECEK!

Kuzey bölgelerde fırtına ve yağmur telaşı yaşanırken; yurdun güney, iç ve güneydoğu kesimlerinde adeta nefes almak bile zorlaşacak. Güneş çarpması riskine karşı yetkililer kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları uyarıyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

SICAKLIK REKORU BEKLENEN İLLER: ŞANLIURFA: 44°C DİYARBAKIR: 42°C BATMAN: 41°C

Önemli Not: Bu kavurucu sıcaklar sadece pazartesi günüyle sınırlı değil. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yüksek sıcaklık uyarıları haritalara kıpkırmızı yansımış durumda. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça güneşe çıkmamaya özen gösterin.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

HAFTA SONU PLANI YAPANLARA KÖTÜ HABER: CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Hafta ortasında yağışlar yurdu büyük ölçüde terk edip Doğu Karadeniz'in uç kesimlerine (Rize, Artvin, Ardahan) çekilecek olsa da, haftanın finali büyük bir sürprize sahne olacak. Cuma günü için yayınlanan son haritalar, yeni ve çok güçlü bir yağışlı sistemin habercisi. Cuma Günü Etkilenecek Bölgeler: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz. Geniş bir alanda etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

Eğer yaklaşan hafta sonu için seyahat, piknik ya da açık hava etkinliği planlıyorsanız, Cuma gününden itibaren yurdun batı yarısını saracak bu güçlü sağanak dalgasını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı revize etmek ve şemsiyelerinizi hazırda tutmak hayat kurtarabilir!

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

METEOROLOJİ YENİ HAFTANIN HARİTASINI YAYINLADI!

3 AĞUSTOS 2026, PAZARTESİ

haritatahmingun1.png dosyasına göre; haftanın ilk gününde yurdun genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakimken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Marmara'nın batısında (Edirne çevresi), İç Ege'de ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Ankara çevreleri) yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Aynı zamanda Doğu Karadeniz kıyılarında da yağışlı bir sistem etkilidir. Sıcaklıklar açısından Güneydoğu Anadolu'da 44 dereceye (Diyarbakır) varan aşırı sıcaklar ölçülürken, Akdeniz ve Ege sahillerinde 40 dereceyi aşan kavurucu değerler göze çarpmaktadır.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

4 AĞUSTOS 2026, SALI

haritatahmingun2.png dosyasına göre; salı günü batı ve iç kesimlerdeki yağışlar etkisini kaybederek yerini güneşli ve açık bir havaya bırakmaktadır. Türkiye'nin büyük bir bölümünde az bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Sadece Doğu Karadeniz'in en doğu kesimlerinde (Trabzon, Rize, Artvin) yerel yağışlar devam etmektedir. Sıcaklıklar ülke genelinde yüksek seyrini korumakta; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40 derece ve üzerindeki bunaltıcı değerler (Aydın 41°C, Adana 42°C, Diyarbakır 42°C) etkisini sürdürmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

5 AĞUSTOS 2026, ÇARŞAMBA

haritatahmingun3.png dosyasına göre; çarşamba günü hava durumu bir önceki güne oldukça benzer, istikrarlı bir tablo çizmektedir. Yurt genelinde güneşli, sıcak ve kurak hava şartları devam etmektedir. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in uç kesimlerinde (Rize ve Artvin çevreleri) dar bir alanda, gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmaktadır. İç Anadolu'da sıcaklıklar 35 derece civarında seyrederken, güney ve güneydoğu illerinde aşırı sıcaklar (40-42°C bandı) yaşamı etkilemeye devam etmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

6 AĞUSTOS 2026, PERŞEMBE

haritatahmingun4.png dosyasına göre; perşembe günü yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkisini sürdürmekle birlikte, Karadeniz Bölgesi'ndeki yağışlı alan batıya doğru bir miktar genişlemektedir. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca (Ordu'dan Artvin'e kadar olan hat) sağanak yağış geçişleri görülmektedir. Diğer bölgelerde ise açık ve sıcak hava hakimiyetini korurken, Ege (Aydın 41°C) ve Akdeniz kıyılarında yüksek yaz sıcaklıkları devam etmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

7 AĞUSTOS 2026, CUMA

haritatahmingun5.png dosyasına göre; haftanın son iş gününde batı ve iç kesimlerde hava durumunda yeniden bir hareketlilik gözlenmektedir. İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu'nun batısında (Eskişehir çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar tekrar yüzünü göstermektedir. Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışlı sistem de varlığını sürdürmektedir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar ufak bir düşüş eğilimi göstererek 39-40 derece bandına inse de, yurt genelinde kavurucu yaz sıcakları etkili olmaya devam etmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL #TÜRKİYE #HAVA DURUMU