İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

Yeni haftada Türkiye çifte hava olayının etkisine giriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu haritalarını güncelledi, yurdun bir tarafı yeşile diğer tarafı ise kırmızıya boyandı. İstanbul ve Marmara için sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, güneydoğu illerimizde termometreler 44 dereceye dayanacak. Peki, fırtına saat kaçta başlayacak? Hafta sonu plan yapanları Cuma günü nasıl bir sürpriz bekliyor? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Eyyam -ı Bahur hangi illeri vuracak? İşte gün gün hava durumu haritası...