İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI! Son dakika hava durumu! Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Eyyam -ı bahur o illeri vuracak

PAZARTESİ DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: FIRTINA VE SAĞANAK O SAATLERDE VURACAK!

Haftanın ilk günü, özellikle kuzey ve batı kesimlerde yaşayan vatandaşlar için oldukça hareketli başlayacak. MGM verilerine göre, sağanak yağış ve fırtına belirli saat aralıklarında etkisini artıracak.

06:00 - 12:00 Arası (Sabah Saatleri): Marmara Bölgesi'ne dikkat! Özellikle Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak yağışlar aniden bastırabilir. İşe veya okula giderken şemsiyenizi mutlaka yanınıza alın.

12:00 - 18:00 Arası (Öğle ve İkindi Saatleri): Asıl kritik zaman dilimi bu saatler! Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 30 ila 50 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca yağışlar, Karadeniz şeridine ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru yayılacak.

18:00 Sonrası: Şanslıyız ki fırtınalı sistem, akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde etkisini kaybederek yerini daha sakin bir havaya bırakacak.