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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Kasım ayıyla birlikte Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, İstanbul için kar yağışı tahminleri de gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar uyarısı yaparken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte kar yağışının beklenen kar yağışına ilişkin tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:51
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İstanbul'da termometrelerin 8 dereceyi göstermesiyle birlikte kentte soğuk hava etkisini artırdı. Uzmanlar, özellikle geçen çarşamba gününden bu yana Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünde kuzey yönlü serin hava akımının etkili olduğunu ifade ediyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Doğu Anadolu'da önümüzdeki günlerde şiddetli kar yağışının etkili olacağını kaydeden Şen, megakent İstanbul için de beklenen tarihi açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 11-12 DERECEYİ GÖRECEK

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için önemli bir uyarı yaptı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Şen, kentte sel ve su baskınlarına yol açabilecek ölçekte kuvvetli bir yağışın şu aşamada öngörülmediğini belirtti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Öte yandan hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir düşüş yaşanacağına işaret eden Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 11-12 derece seviyelerine kadar ineceğini ifade etti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYI İŞARET EDİLDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kış kentte kar görülebileceğini belirtti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İstanbul'da geçmiş yıllarda olduğu gibi kısa süreli kar yağışı yaşanabileceğini ifade eden Şen, megakentte karın 1-2 gün etkili olabileceğini söyledi. Şen, olası kar yağışı için özellikle ocak ayını işaret etti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

TÜRKİYE'DE KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kış mevsimine ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen, bu yıl Türkiye genelinde yağış miktarının önceki dönemlere göre daha az olabileceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim boyunca daha ılıman seyretmesinin beklendiğini dile getirdi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

İstanbul,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Balıkesir,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Bursa,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Edirne,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Kırklareli,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Sakarya,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Yalova,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Bilecik,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Tekirdağ,

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm

Kocaeli ve Çanakkale.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL #SAĞANAK #KAR YAĞIŞI