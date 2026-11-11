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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim tarih verdi... 11 il için sarı kodlu alarm
Kasım ayıyla birlikte Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, İstanbul için kar yağışı tahminleri de gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar uyarısı yaparken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte kar yağışının beklenen kar yağışına ilişkin tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:51