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İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da kar yağışı için son dakika açıklaması yapıldı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi Türkiye genelinde devam ediyor. Hafta başında hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, Marmara dahil birçok bölgede kar yağışları başladı. Özellikle Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası birçok ilde etkisini gösterdi. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı için saat verildi. Özellikle bazı ilçelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu. Peki kar İstanbul'a ne zaman yağacak? İşte İstanbul, Ankara dahil hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:45