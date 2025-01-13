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İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

İstanbul'da kar yağışı için son dakika açıklaması yapıldı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi Türkiye genelinde devam ediyor. Hafta başında hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, Marmara dahil birçok bölgede kar yağışları başladı. Özellikle Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası birçok ilde etkisini gösterdi. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı için saat verildi. Özellikle bazı ilçelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu. Peki kar İstanbul'a ne zaman yağacak? İşte İstanbul, Ankara dahil hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 19:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:45
İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

Meteoroloji yeni haftanın haritasını paylaştı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi devam ediyor. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı için saat verildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, lapa lapa yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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