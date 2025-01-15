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İstanbul'da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!
İstanbul'da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!
Fatih'te balıkçı teknelerinin bulunduğu limana giren şüpheli, 14 tekneden ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Girdiği son teknede yemek yiyen şüpheli, 6 saat dinlendikten sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı eşyalarla limandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:50