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İstanbul'da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

Fatih'te balıkçı teknelerinin bulunduğu limana giren şüpheli, 14 tekneden ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Girdiği son teknede yemek yiyen şüpheli, 6 saat dinlendikten sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı eşyalarla limandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:50
İstanbul’da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

Olay, Salı günü saat 04.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında meydana geldi. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı.

İstanbul’da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi. Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı.

İstanbul’da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi. Çaldığı eşyalarla limandan uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

'6 SAAT DİNLENİP KARNINI DOYURUYOR'

Şüphelinin girdiği teknenin sahibi Eymer Göktener "Kooperatifimizin baş tarafındaki tellerden girmek suretiyle 13-14 tekneye hırsızlık yapmak için giriyor, kurcalıyor, zarar veriyor. Bazı eşyalarımız çalınıyor teknelerden.

İstanbul’da pes dedirten olay! 14 tekneden hırsızlık yaptı: Girdiği son teknede dinlenip yemek yedi!

Balıkçı barınağı burası, bize zarar veriyor bu şekilde. Gerekli mercilere gittik, polislere bildirdik.

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