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İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

Son dakika: İstanbul'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla canına kıymıştı. Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu belirtilirken, olayla ilgili korkunç ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelinin eşi Sevim Aladağ, çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da cansız bedenleri göl kenarında bulundu. Komşunun sözleri ise vahşetin sebebine dair ipuçları verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:55
İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay, dün saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta yaşandı. Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etmeye başladı.

İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

YARIM SAAT SONRA AVCILAR'DA ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan Bahtiyar Aladağ ilk olaydan yarım saat sonra yani saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı da Aladağ'ın kayınbiraderi Gökhan Soylu'da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu'nun hayatı tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

YARIM SAAT SONRA KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU
İki adreste katliam yapan Bahtiyar Aladağ durmak bilmedi. Bu kez 17:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'a geldi. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla ateş etti. Ağzından vurduğu kuzeni olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

9 BOŞ KOVAN BULUNDU
Bu olayları gerçekleştiren Bahtiyar Aladağ olaylarda kullandığı silahla bindiği aracında başına ateş ederek canına kıydı. Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 tabanca buldu. Olay yerlerinde ise toplamda 9 boş kovan ele geçirildi.

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