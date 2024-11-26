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İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...
İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...
Son dakika: İstanbul'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla canına kıymıştı. Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu belirtilirken, olayla ilgili korkunç ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelinin eşi Sevim Aladağ, çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da cansız bedenleri göl kenarında bulundu. Komşunun sözleri ise vahşetin sebebine dair ipuçları verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:55