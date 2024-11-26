İstanbul’daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! 3 ceset daha bulundu! Vahşetin sebebi...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.