Video Yaşam SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı...
SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı...

SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı...

25.11.2024 | 12:48

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'daki aile katliamında bir cesedin daha bulunması ile ölü sayısı 8'e yükseldi!

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