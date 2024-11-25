SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı...
Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'daki aile katliamında bir cesedin daha bulunması ile ölü sayısı 8'e yükseldi!
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