Trend
Galeri
Trend Yaşam
İstanbul'daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...
İstanbul'daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...
İstanbul'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Bahtiyar Aladağ'ın eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığı, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi. İşte kan donduran haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:05