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İstanbul'daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

İstanbul'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Bahtiyar Aladağ'ın eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığı, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi. İşte kan donduran haberin tüm detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:05
İstanbul’daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

İstanbul'da yaşanan aile katliamında çarpıcı detaylar oraya çıkmaya başladı. Avcılar'da kuaför dükkanı olan Bahtiyar Aladağ'ın aylarca havalı tabanca ile atış talimatı yaptığı iddia edildi. Birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar verdikten sonra olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öğrenildi.

İstanbul’daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

Aladağ, olaya ilk önce eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürerek başladığı ileri sürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olan şahsın daha sonra Celalileye de silahlı saldırı düzenlediği annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ'ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladığı öğrenildi.

İstanbul’daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

Saldırganın ardından Avcılar'da bulunan kuaför dükkanına geçtiği ve içeride bulunan çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli şahsı kafasından vurarak öldürdüğü, eniştesi Gökhan Soylu ise alnından silah ile yaraladığı öne sürüldü.

İstanbul’daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

Gözü dönen Bahtiyar Aladağ'ın Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokağa giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke'yi öldürüp araç içerisinde intihar ettiği belirtildi.

İstanbul’daki aile vahşetinde atış talimi detayı: Meğer Bahtiyar Aladağ aylarca berber dükkanında...

CESETLERİN YERİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ!

Eşi ile uzun süredir kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Olay günü saldırganın eşi, çocuğuna ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ekipleri telefon sinyallerini takip etmeye başladı.

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