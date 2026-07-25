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İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! "Bir gece boyunca..."

Japonya'nın dünyaca ünlü Fuji Dağı'nda tırmanış sezonunun açılmasıyla birlikte tüm dünyayı şaşkına çeviren olaylar zinciri yaşandı! Tırmanış sırasında aniden rahatsızlanan ünlü bir turistin acı haberi bölgeyi yasa boğarken, sakatlanıp dağda mahsur kalan 99 yaşındaki kadının mucizevi kurtuluşu ise herkesi şok etti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 15:13
İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Japonya'nın en ünlü simgelerinden Fuji Dağı'nda tırmanış sezonunun açılmasıyla birlikte hem acı hem de mucizevi olaylar ardı ardına yaşandı.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

İsviçre merkezli bir kuruluşun genel direktörü Bernhard Sutter tırmanış sırasında geçirdiği sağlık krizi nedeniyle hayatını kaybederken, sakatlanarak geceyi dağdaki bir kulübede geçirmek zorunda kalan 99 yaşındaki Japon kadın Tome Sagawa mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Japon polis yetkilileri ve basına yansıyan bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil amacıyla Japonya'da bulunan 58 yaşındaki İsviçreli turist Bernhard Sutter, Fuji Dağı'na tırmandığı sırada aniden rahatsızlandı.

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İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ekipler tarafından hayata döndürülen Sutter, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

1 Temmuz'da açılan tırmanış sezonundaki ilk ölüm, 17 Temmuz'da düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki bir Japon vatandaşının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Bu son olayla birlikte sezonun toplam can kaybı ikiye yükseldi.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Acı haberin yanı sıra dağda umut verici bir kurtarma operasyonu da başarıyla tamamlandı. Tırmanış esnasında sakatlanan 99 yaşındaki Tome Sagawa isimli Japon kadın, zorlu hava koşullarına ve yüksek irtifaya rağmen dağdaki bir dağ evinde geceyi geçirmeyi başardı.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Ertesi gün bölgeye ulaşan acil servis ekipleri, yaşlı kadını güvenli bir şekilde aşağı indirerek hastaneye sevk etti. Tırmanıcının ilerlemiş yaşına rağmen bu zorlu parkurda hayatta kalması uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI!

Deniz seviyesinden 3 bin 776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olan Fuji Dağı, her yıl yüz binlerce tırmanıcıyı ağırlıyor.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Geçen yıl 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiği dağda yaşanan yoğunluk ve artan kaza oranları üzerine Japon hükümeti radikal kararlar aldı.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Güvenliği sağlamak ve kontrolsüz tırmanışların önüne geçmek amacıyla ana parkurlara günlük ziyaretçi sınırı, giriş ücreti artışları ve saat kısıtlamaları getirildi.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Son yaşanan olaylar, yetkilileri ve emniyet güçlerini tırmanıcılar için yeni güvenlik uyarıları yayınlamaya itti.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Emniyet birimleri, dağa tırmanan kişilerin kendilerini kötü hissettikleri ilk anda tırmanışı derhal durdurmalarını ve ani hava değişimlerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyor.

İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! Bir gece boyunca...

Ekipman seçiminin, fiziksel hazırlığın ve kendi limitlerine saygı duymanın hayati önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, deneyim seviyesine uygun rotaların seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör