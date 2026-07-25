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İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! "Bir gece boyunca..."
İsviçreli turistin hayatını kaybettiği dağda 99 yaşındaki nine kurtuldu! "Bir gece boyunca..."
Japonya'nın dünyaca ünlü Fuji Dağı'nda tırmanış sezonunun açılmasıyla birlikte tüm dünyayı şaşkına çeviren olaylar zinciri yaşandı! Tırmanış sırasında aniden rahatsızlanan ünlü bir turistin acı haberi bölgeyi yasa boğarken, sakatlanıp dağda mahsur kalan 99 yaşındaki kadının mucizevi kurtuluşu ise herkesi şok etti.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 15:13