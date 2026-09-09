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Japonya bir dağın altında 50 milyon litre saf su içeren dev bir rezerv saklıyor! Sebebi pes dedirtti
Japonya bir dağın altında 50 milyon litre saf su içeren dev bir rezerv saklıyor! Sebebi pes dedirtti
Bir dağın derinliklerine gizlenmiş altın rengi devasa bir tank ve içine giren her şeyi eritecek kadar saflaştırılmış milyonlarca litre su... Japonya'nın bilim kurgu filmlerini andıran bu gizli yeraltı tesisinde "avladığı" şey evrenin kaderini değiştirebilir. Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:38