Japonya bir dağın altında 50 milyon litre saf su içeren dev bir rezerv saklıyor! Sebebi pes dedirtti

Japonya'nın devasa bir servet harcayarak yeraltına gömdüğü bu su deposunun amacı ne bir sığınak ne de gizli bir silah. Bu tesis, evrenin en büyük sırlarını çözmek için kurulan devasa bir "hayalet" kapanı: Super-Kamiokande. İşte evrenin şifrelerini çözen bu inanılmaz yeraltı laboratuvarı hakkında bilmeniz gereken her şey.