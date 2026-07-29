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Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, taşıması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınları alarak sırra kadem bastı. Yolunu gözleyen acılı ailesi ise oğullarından günlerdir haber alamazken geçtiğimiz günlerde gizemli bir mektup aldı. Mektubu Deniz mi gönderdi? İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:28
Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

Olay, 20 Temmuz günü Kağıthane ilçesinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir yıldır Şişli ilçesinde kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli (30) nakledilmesi amacıyla Kağıthane'de bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı. Ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden iddiaya göre bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.

Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

MEKTUP KAFALARI KARIŞTIRDI

Altınların adrese ulaşmaması ve kuryeye erişilememesi üzerine durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirerek şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kuryenin ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor. Oğullarının hayatından endişe ettiğini belirten kuryenin anne ve babası, birkaç gün önce evlerinin kapısına gizemli bir mektup bıraktığını iddia etti. Mektupta yazanlar kafalarını çok karıştırdı.

Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

"OLAYDAN ÖNCE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Baba Ramazan Beşli, oğlunun kaçırıldığından şüphelendiğini söyleyerek, "Benim çocuğum kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira civarında emanet alıyor, motoruna biniyor ve kayboluyor. Olaydan bir gün önce bana dedi ki "2 milyon para bulacaksın. Benim kafama silah dayandı. Dışarı çıktığım an beni vuracaklar" dedi bana. Dün sabah kalktığımda kapının kenarında bir zarf bırakılmıştı. Bir de baktım ki benim oğlumun adıyla yazılmış bir mektup buldum. Motoru park edilmiş şekilde, kaskı üzerinde, çantası üzerinde, içerisini boşaltılmış vaziyette buluyor patronu. Kesinlikle ben kendi çocuğumun yaptığını düşünmüyorum.

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Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

"DENİZ ÖYLE BİR ÇOCUK DEĞİL"

Mağdur kuyumcu Ali İhsan Dal da Deniz Beşli'nin başına kötü bir şey geldiğinden şüphelendiğini ifade ederek "Parayı alıp kaçacak bir izlenim vermedi bana. Ben de çocuğun başına bir şey geldiğini düşünüyorum."

Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

DENİZ'İN ADININ YAZDIĞI MEKTUP ŞAŞKINLIK YARATTI

2 gün önce ailesinin yaşadığı evin daire kapısına iddiaya göre oğlunun adıyla yazılan bir mektup bırakıldı. Aile o mektubu kimin yazdığını hala bilmeyen anne Nilüfer Beşli, "Mektubu okuduk şoka girdim. Bir müddet kendime gelemedim. Mektuptan sonra daha çok endişelendim."

Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

'MEKTUPTA 'ELLERİM BAĞLI, AYAKLARIM BAĞLI UYANDIM' YAZIYOR'

Oğluna seslenen acılı baba Beşli, "Çocuğum mektupta 'Ellerim bağlı, ayaklarım bağlı uyandım toparladığımda bir iki güne çıkıp geleceğim' diyor. Mektubu Deniz'in yazdığını düşünmüyorum."

Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

"Bir imza var çocuğumun imzasına çok eşdeğer ama yazıları biraz farklı olduğu için tedirginiz yani. Artık annesi ve ben perişan haldeyiz. Yavrum duyuyorsan çık meydana da ben seni götüreyim emniyet güçlerine." İfadeleriyle sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE