Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’

"OLAYDAN ÖNCE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Baba Ramazan Beşli, oğlunun kaçırıldığından şüphelendiğini söyleyerek, "Benim çocuğum kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira civarında emanet alıyor, motoruna biniyor ve kayboluyor. Olaydan bir gün önce bana dedi ki "2 milyon para bulacaksın. Benim kafama silah dayandı. Dışarı çıktığım an beni vuracaklar" dedi bana. Dün sabah kalktığımda kapının kenarında bir zarf bırakılmıştı. Bir de baktım ki benim oğlumun adıyla yazılmış bir mektup buldum. Motoru park edilmiş şekilde, kaskı üzerinde, çantası üzerinde, içerisini boşaltılmış vaziyette buluyor patronu. Kesinlikle ben kendi çocuğumun yaptığını düşünmüyorum.