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Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’
Kağıthane’de kuyumcu kuryesi milyonluk altınla kaybolmuştu! Aileye gizemli mektup: ‘Ellerimi ayaklarımı bağlayıp…’
İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, taşıması için kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınları alarak sırra kadem bastı. Yolunu gözleyen acılı ailesi ise oğullarından günlerdir haber alamazken geçtiğimiz günlerde gizemli bir mektup aldı. Mektubu Deniz mi gönderdi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:28