Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

135 BİN KAHVE BARDAĞI VE 1,2 MİLYON CAM ŞİŞE

Jamison Road (400 metre) ve Swallow Drive (350 metre) olmak üzere toplam 750 metrelik yol yüzeyini kapsayan projede geri dönüştürülmüş malzemeler ön plana çıktı. Ülke genelinde bir ilk olan çalışmada kullanılan malzeme dökümü şöyle: