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Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Geleneksel geri dönüşüm tesislerinde içlerindeki su geçirmez plastik kaplama nedeniyle işlenemeyen ve çöp alanlarına giden tek kullanımlık kahve bardakları, Avustralya'da yollara altyapı oldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:24
Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı
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New South Wales eyaletine bağlı Penrith kentinde hayata geçirilen projeyle, iki banliyö caddesi geri dönüştürülmüş kahve bardakları ve cam şişelerden elde edilen asfalttan yeniden inşa edildi. Bu özel asfalt karışımı, yol yapımının karbon ayak izini %24 oranında düşürdü.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

135 BİN KAHVE BARDAĞI VE 1,2 MİLYON CAM ŞİŞE

Jamison Road (400 metre) ve Swallow Drive (350 metre) olmak üzere toplam 750 metrelik yol yüzeyini kapsayan projede geri dönüştürülmüş malzemeler ön plana çıktı. Ülke genelinde bir ilk olan çalışmada kullanılan malzeme dökümü şöyle:

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

135.000 adet kullanılmış kahve bardağı

1,2 milyon adet cam şişeye denk gelen kırma cam

Geri dönüştürülmüş eski asfalt kaplamaları

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Yol yapımında kullanılan toplam materyalinin yarıdan fazlasının atıklardan elde edilmesi sayesinde, sıfırdan çıkarılan doğal ham madde kullanımı yarı yarıya azaltıldı.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

PLASTİK KAPLAMA ENGELİNİ YÜKSEK KALİTELİ LİFLER AŞTI

Kahve bardaklarının iç yüzeyindeki koruyucu katman, kağıt geri dönüşümünü imkansız kılarken, bardakların yapısındaki yüksek kaliteli lifler asfalt sektörü için fırsata dönüştü.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Özel toplama ağları üzerinden ayrıştırılan bardaklar, laboratuvar ortamında geliştirilen formüllerle asfalt karışımına dahil edildi.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Sokağa uygulanmadan önce 50 metrelik test şeridinde ağır tonajlı kamyonlarla ezilen ve kırılma testlerine tabi tutulan geri dönüştürülmüş asfalt, standart yol kaplamaları kadar yüksek dayanıklılık sergiledi.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

CAM ŞİŞELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK KÖPRÜ DE YAPTILAR!

ABD'nin New York eyaleti, ezber bozan bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Whitney Point bölgesinde yürütülen köprü yenileme projesinde, klasik çimento yerine geri dönüştürülmüş camdan üretilen özel bir beton kullanılıyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Tioughnioga Nehir üzerindeki 77 yıllık ömrünü tamamlamış köprüyü yenileme projesi kapsamında, 106 ton atık camın çöpe gitmesi önlenecek.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Aynı zamanda bu yenilikçi beton kullanımı sayesinde inşaat sürecinde 72 tondan fazla karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Geliştirilen Pantheon adlı bu özel toz malzeme, atık camları ince bir tohuma dönüştürerek çimentonun yerini alıyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Bu yöntem, camın çimento ile tepkimeye girerek betonun içinde kristal yapılar oluşturmasını sağlıyor. Bu durum betonun dayanıklılığını korurken, en yüksek karbon salınımına neden olan geleneksel çimento kullanımını ciddi oranda azaltıyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

GÜNLÜK 11 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Yenilenen US Route 11 Köprüsü, bölge için kritik bir ulaşım konumunda. Günde 11 binden fazla aracın geçtiği ve sık sık sel riskiyle karşı karşıya kalan eski yapı, yerini sel riskine dayanıklı modern bir köprüye bırakacak.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Atık camdan üretilen çevreci beton; köprünün kaldırım, bariyer ve çevre yollarında kullanılacak.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

İnşaat süresince trafiğin aksamaması için geçici bir köprü üzerinden ulaşım sağlanırken, çalışmaların 2026 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

BEBEK BEZİYLE YOL YAPTILAR!

Galler'de yürütülen bir geri dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 80.000 kullanılmış bebek bezinden elde edilen elyaflar yol yapımında kullanıldı. Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi.

Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi.