Kahve bardakları asfalta karıştırıldı! Ortaya çıkan sonuç şaşırttı

New South Wales eyaletine bağlı Penrith kentinde hayata geçirilen projeyle, iki banliyö caddesi geri dönüştürülmüş kahve bardakları ve cam şişelerden elde edilen asfalttan yeniden inşa edildi. Bu özel asfalt karışımı, yol yapımının karbon ayak izini %24 oranında düşürdü. 135 BİN KAHVE BARDAĞI VE 1,2 MİLYON CAM ŞİŞE Jamison Road (400 metre) ve Swallow Drive (350 metre) olmak üzere toplam 750 metrelik yol yüzeyini kapsayan projede geri dönüştürülmüş malzemeler ön plana çıktı. Ülke genelinde bir ilk olan çalışmada kullanılan malzeme dökümü şöyle: 135.000 adet kullanılmış kahve bardağı 1,2 milyon adet cam şişeye denk gelen kırma cam Geri dönüştürülmüş eski asfalt kaplamaları Yol yapımında kullanılan toplam materyalinin yarıdan fazlasının atıklardan elde edilmesi sayesinde, sıfırdan çıkarılan doğal ham madde kullanımı yarı yarıya azaltıldı. PLASTİK KAPLAMA ENGELİNİ YÜKSEK KALİTELİ LİFLER AŞTI Kahve bardaklarının iç yüzeyindeki koruyucu katman, kağıt geri dönüşümünü imkansız kılarken, bardakların yapısındaki yüksek kaliteli lifler asfalt sektörü için fırsata dönüştü. Özel toplama ağları üzerinden ayrıştırılan bardaklar, laboratuvar ortamında geliştirilen formüllerle asfalt karışımına dahil edildi. Sokağa uygulanmadan önce 50 metrelik test şeridinde ağır tonajlı kamyonlarla ezilen ve kırılma testlerine tabi tutulan geri dönüştürülmüş asfalt, standart yol kaplamaları kadar yüksek dayanıklılık sergiledi. CAM ŞİŞELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK KÖPRÜ DE YAPTILAR! ABD'nin New York eyaleti, ezber bozan bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Whitney Point bölgesinde yürütülen köprü yenileme projesinde, klasik çimento yerine geri dönüştürülmüş camdan üretilen özel bir beton kullanılıyor. Tioughnioga Nehir üzerindeki 77 yıllık ömrünü tamamlamış köprüyü yenileme projesi kapsamında, 106 ton atık camın çöpe gitmesi önlenecek. Aynı zamanda bu yenilikçi beton kullanımı sayesinde inşaat sürecinde 72 tondan fazla karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Geliştirilen Pantheon adlı bu özel toz malzeme, atık camları ince bir tohuma dönüştürerek çimentonun yerini alıyor. Bu yöntem, camın çimento ile tepkimeye girerek betonun içinde kristal yapılar oluşturmasını sağlıyor. Bu durum betonun dayanıklılığını korurken, en yüksek karbon salınımına neden olan geleneksel çimento kullanımını ciddi oranda azaltıyor. GÜNLÜK 11 BİN ARAÇ GEÇİYOR Yenilenen US Route 11 Köprüsü, bölge için kritik bir ulaşım konumunda. Günde 11 binden fazla aracın geçtiği ve sık sık sel riskiyle karşı karşıya kalan eski yapı, yerini sel riskine dayanıklı modern bir köprüye bırakacak. Atık camdan üretilen çevreci beton; köprünün kaldırım, bariyer ve çevre yollarında kullanılacak. İnşaat süresince trafiğin aksamaması için geçici bir köprü üzerinden ulaşım sağlanırken, çalışmaların 2026 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. BEBEK BEZİYLE YOL YAPTILAR! Galler'de yürütülen bir geri dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 80.000 kullanılmış bebek bezinden elde edilen elyaflar yol yapımında kullanıldı. Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı. Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi. Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi. Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor. KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ! ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti. Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi. Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi. Böylece iki farklı yüzeyin performansı uzun vadede birebir karşılaştırılabilecek. 'KAUÇUK ASFALT' NEDİR VE NASIL YAPILIYOR? Dünyada 'Rubberized asphalt' (Kauçuklu asfalt) olarak adlandırılan bu yenilikçi sistemde süreç şu şekilde işliyor: Kullanım dışı kalan eski lastikler özel tesislerde toplanıyor. İleri teknoloji işlemlerden geçirilerek adeta ince kauçuk granüller haline getiriliyor. Elde edilen bu kauçuk malzeme, sıcak asfalt karışımının içine enjekte ediliyor. Ann Arbor'daki projede kullanılacak toplam 9 bin 300 ton asfaltın, 3 bin 730 tonluk kısmı tamamen bu geri dönüştürülmüş lastikli özel karışımdan oluşuyor. HEM SESSİZ HEM DE ÇATLAMIYOR: İŞTE İNANILMAZ AVANTAJLARI Bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini belirten yetkililer, bu projenin sadece bir geri dönüşüm hareketi olmadığının altını çiziyor. Uzmanlara göre kauçuk katkılı asfaltın geleneksel yollara kıyasla muazzam avantajları var: ÇATLAKLARA KARŞI DİRENÇLİ Esnek yapısı sayesinde deformasyonlara ve çatlamalara karşı çok daha dayanıklı. SESSİZ SÜRÜŞ KONFORU Araçların tekerlek sesini ve yol gürültüsünü minimuma indirme potansiyeline sahip. ZORLU KIŞ ŞARTLARINA DAYANIKLI Özellikle sert kışların yaşandığı bölgelerde asfaltın ömrünü ciddi oranda uzatması bekleniyor. Eğer test sonuçları beklendiği gibi olumlu çıkarsa, gelecekte milyonlarca ton atık lastik yollara dönüştürülecek ve şehir altyapıları çok daha uzun ömürlü hale gelecek.