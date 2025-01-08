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Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ABD geniş çaplı bir faciasıyla boğuşuyor. Ülkenin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını kısa sürede bütün bölgeyi etkisi altına aldı. Alevlerin yayılması sonucu en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi ve Los Angeles kentinde OHAL ilan edildi.

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İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:40
Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim oldu. Salı günü Los Angeles'ın lüks bir semtinde hızla büyüyen bir orman yangını çıktı. Kentin yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı.

Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

YANGIN GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Yetkililer, uzun süreli kuraklığın ardından gelen güçlü rüzgarların aşırı yangın tehlikesi yarattığı uyarısında bulunarak, Santa Monica ve Malibu'nun kıyı yerleşim yerleri arasındaki Pasifik Palisades bölgesinde büyük bir alanın yandığını bildirdi.

ABD'nin California eyaletinde yangın paniği | Video

Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ABD PANİK İÇİNDE

Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ÜNLÜLERİN EVİ DE FELAKETTEN ETKİLENDİ

Pacific Palisades, birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Oyuncu James Woods, X sosyal medya hesabında, tahliye olabildiğini belirtti ancak evinin hala ayakta olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ARABALAR YOLDA BIRAKILDI

Oyuncu Steve Guttenberg, KTLA televizyonuna yaptığı açıklamada, arkadaşlarının tahliye edilemediklerini, çünkü Los Angeles sakinlerinin arabalarını yolda bıraktıklarını aktardı.

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