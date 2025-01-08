Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ÜNLÜLERİN EVİ DE FELAKETTEN ETKİLENDİ

Pacific Palisades, birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Oyuncu James Woods, X sosyal medya hesabında, tahliye olabildiğini belirtti ancak evinin hala ayakta olup olmadığını bilmediğini ifade etti.