Video Dünya ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video
ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video

ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video

08.01.2025 | 08:32

ABD’nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesi alevlere teslim oldu. Çıkan orman yangınının kısa sürede yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

CALİFORNİA VALİSİ NEWSOM: "YIKICI ETKİLERİNİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUZ"
California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video 03:25
ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video 08.01.2025 | 08:32
Fransa’nın eski aşırı sağ lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 04:07
Fransa'nın eski aşırı sağ lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 07.01.2025 | 16:12
Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi: Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor 07:06
Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi: “Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor” 07.01.2025 | 16:12
Mekke’yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video 05:49
Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video 07.01.2025 | 15:00
Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 00:31
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 07.01.2025 | 12:28
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 06:02
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 07.01.2025 | 12:28
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 01:49
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 07.01.2025 | 09:29
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 04:19
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 07.01.2025 | 08:44
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 03:56
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 07.01.2025 | 08:44
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 05:12
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 06.01.2025 | 13:40
İsrail, YPG’ye hangi garantileri verdi? | Video 09:00
İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video 06.01.2025 | 11:32
Hindistan’da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 00:54
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 05.01.2025 | 15:56
Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 03:03
Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 05.01.2025 | 10:01
İsrail ordusu: Yemen’den fırlatılan balistik füze başarıyla önlendi | Video 00:30
İsrail ordusu: "Yemen’den fırlatılan balistik füze başarıyla önlendi" | Video 05.01.2025 | 08:32
Emevi Camii’nde cuma namazı yoğunluğu | Video 07:37
Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video 03.01.2025 | 14:33
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video 00:53
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video 03.01.2025 | 14:12
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:19
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 12:57
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:28
ABD’de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı | Video 03.01.2025 | 08:24
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 02:40
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video 03.01.2025 | 08:24
Hama Hava Üssü’nde Esad’ın saldırılarda kullandığı uçaklar görüntülendi | Video 07:57
Hama Hava Üssü'nde Esad'ın saldırılarda kullandığı uçaklar görüntülendi | Video 02.01.2025 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA