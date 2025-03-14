Trend Galeri Trend Yaşam Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması Türkiye saatiyle bu sabah 09.54'te başladı. 2025 yılının ilk ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi. Ay tutulmasının astrolojik boyutu da bulunuyor. Ay tutulmasının burçlara ne gibi etkileri olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:25
Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Mart ayının en çok merak edilen astrolojik olaylarından 'Kanlı ay tutulması' bugün 09.54'te başladı. Tutulma, güneş ve ayın dünyanın zıt tarafında hizalanması nedeniyle Kanlı Ay olarak adlandırılıyor.

Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Bu hizalanma sırasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor ve kırmızı bir görüntüye bürünen ay, gökyüzünde kendini gösteriyor. 2025 yılının ilk Ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi.

Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor | Video

Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Ay tutulmasının astrolojik boyutu da bulunuyor. Bu süreçte Merkür geri hareket ediyor. Uranüs, yükselendeki konumuyla tutulmaya adeta destek veriyor. Satürn ise tutulmaya karşıt bir açıda yer alıyor.

Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NASIL OLACAK?

İşte burcunuza göre bu tutulmanın olası etkileri:

Koç (21 Mart – 19 Nisan):
Günlük hayatınızı, iş düzeninizi ve sağlığınızı ilgilendiren konularda bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Rutinlerinizi gözden geçirmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için uygun bir dönemdesiniz. İş hayatınızda tamamlanması gereken konular ön plana çıkabilir.

Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs):
Bu tutulma, aşk hayatınızı, yaratıcı projelerinizi ve hobilerinizi etkileyebilir. Sanatsal çalışmalarınızda veya kişisel ilgi alanlarınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Romantik ilişkilerinizde ise ciddi kararlar almanız gerekebilir.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran):
Aile içindeki konular gündeminize oturabilir. Ev değişikliği, taşınma veya aile bireyleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Geçmişte çözülememiş meseleleri ele almak ve duygusal dengeyi sağlamak için uygun bir süreç olabilir.