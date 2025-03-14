Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs):

Bu tutulma, aşk hayatınızı, yaratıcı projelerinizi ve hobilerinizi etkileyebilir. Sanatsal çalışmalarınızda veya kişisel ilgi alanlarınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Romantik ilişkilerinizde ise ciddi kararlar almanız gerekebilir.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran):

Aile içindeki konular gündeminize oturabilir. Ev değişikliği, taşınma veya aile bireyleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Geçmişte çözülememiş meseleleri ele almak ve duygusal dengeyi sağlamak için uygun bir süreç olabilir.