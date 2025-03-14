Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!
Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor: Peki burçlara etkileri nasıl olacak? Astronomi meraklıları buraya!
Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması Türkiye saatiyle bu sabah 09.54'te başladı. 2025 yılının ilk ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi. Ay tutulmasının astrolojik boyutu da bulunuyor. Ay tutulmasının burçlara ne gibi etkileri olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 11:25