Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video
Tüm dünyanın merakla beklediği Kanlı Ay Tutulması Türkiye saatiyle bu sabah 09.54'te başladı. 2025 yılının ilk ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlendi. Ay tutulmasının astrolojik boyutu da bulunuyor.
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