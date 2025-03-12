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Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alan kar yağışları geri dönüyor. Bir süredir yaşanan bahar havasının ardından uzmanlar soğuk havaların geri döneceğini ifade etti. Hava sıcaklıkları yeniden tek hanelere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 17:56
Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alan kar yağışı geri dönüyor. İŞte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

KUZEY AFRİKA'DAN ÇÖL TOZLARI GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen detayları aktardı: Bahar aylarında çöl tozları geliyor. Bu tozların gelmesinin iki yolu var. Bir Arap yarımadası üzerinde Suriye ve Irak'tan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelen tozlar var. Geçen hafta bunları gördük. Birde Kuzey Afrika yönünden yukarı seviyelere gelip, sonrasında aşağıya Türkiye'ye inen, bahar aylarında görünen bir toz fırtınası var. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakasına gelecek.

Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Sadece İstanbul değil, Ankara, İç Ege, iç Ege'nin güneybatısı ve Marmara'nın doğusunda çöl tozu görülecek. Çok yoğun ve kuvvetli değil. Pazartesi öğlene kadar bu toz olabilir ama pazartesi öğlen çöl tozu etkisi kalkacak. Bugün, yarın ve cuma günü toz uyarısı yok.