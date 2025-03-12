Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alan kar yağışları geri dönüyor. Bir süredir yaşanan bahar havasının ardından uzmanlar soğuk havaların geri döneceğini ifade etti. Hava sıcaklıkları yeniden tek hanelere düşecek. Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...