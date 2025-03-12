Kar kış geri dönüyor! Hava sıcaklıkları düşecek ortalık buz kesecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alan kar yağışı geri dönüyor. İŞte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.