Trend Galeri Trend Yaşam Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Yüzyıllar boyunca Hürrem Sultan'ın iksirlerinden Kleopatra'nın efsanevi güzellik banyolarına kadar kralların ve kraliçelerin vazgeçilmezi olan safran, bugün gramı 600 TL'den başlayan fiyatıyla yeni nesil üreticilerin gözdesi haline geldi. Öyle ki bu uğurda şehir hayatını bırakıp üretici olanlar var!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:19
Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Bu yıl gramı 600 TL'den satılan safranda hasat başladı… Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha küçük alanlarda yüksek kazanç sağlaması, beyaz yakalıların ilgisini bu alana çekiyor. Birkaç dönümlük arazide yetiştirilen safran, doğru kurutma ve pazarlama teknikleriyle üreticisine ciddi bir gelir kapısı aralıyor. Peki, bir zamanlar saraylardan eksik edilmeyen bu eşsiz bitkinin ne gibi faydaları var?

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Neden Bu Kadar Pahalı?

Safranı dünyanın en pahalı baharatı yapan şey, elde edilme sürecindeki inanılmaz emek ve hassasiyet.

Yaklaşık 150 bin safran çiçeğinden sadece 1 kilogram kuru safran elde edilebiliyor. Üstelik tarladaki her bir çiçeğin içinden çıkan o incecik üç kırmızı lifin, güneş doğmadan önce tek tek elle toplanması gerekiyor.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Kleopatra ve Hürrem Sultan'ın Vazgeçilmez İksiri:

Tarihi kayıtlara göre Mısır Kraliçesi Kleopatra, cildine parlaklık vermek ve çekiciliğini artırmak için banyo suyuna safran özleri ekletiyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Osmanlı sarayında ise Hürrem Sultan'ın hem cilt maskelerinde hem de saray mutfağında özel olarak demlenen safran şerbetlerinde bu değerli bitkiyi sık sık kullandığı biliniyor. Antioksidan deposu olan bu kırmızı lifler, hücre yenileyici özelliğiyle cildi genç tutarken stresi azaltan yapısıyla da yüzyıllardır şifa kaynağı sayılıyor.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Sağlığa ve Cilde Faydaları Saymakla Bitmiyor

Günümüz modern tıbbı da antik dönemin bu sırrını doğrular nitelikte. Hücre yenileyici ve güçlü antioksidan yapısıyla öne çıkan safranın bilinen ana faydaları şunlardır:

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Doğal Antioksidan Deposu: Cilt hücrelerinin yaşlanmasını geciktirir, serbest radikallerle savaşarak cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

Ruh Halini Dengeler: Yapılan araştırmalar, safranın mutluluk hormonu serotonin seviyesini destekleyerek stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Sindirim ve Metabolizma Dostu: Güçlü bileşenleri sayesinde sindirim sistemini rahatlatır, metabolizma hızını destekler.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Masabaşı İşini Bırakıp Tarlaya Girdiler

Son dönemde safran üretimine yönelenlerin profili ezber bozuyor. Kurumsal şirketlerdeki yüksek pozisyonlarını, mühendislik veya yöneticilik kariyerlerini tek kalemde silip köylerine dönen ya da Anadolu'da tarım arazisi satın alan girişimciler, bu kırmızı altının peşine düşüyor.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Evde Nasıl Kullanılır?

Safranın mucizevi etkilerinden faydalanırken yapılan en büyük hata yüksek ısıya maruz bırakmak veya fazla miktarda kullanmaktır. Bütün bir tarif için sadece 3-4 tel safran yeterlidir.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

1. Cilt İçin: Hürrem Sultan Usulü Parlaklık Maskesi

Cilde doğal bir ışıltı katmak, lekelerin görünümünü hafifletmek ve hücre yenilenmesini desteklemek için bu basit maske uygulanabilir:

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Malzemeler: 3-4 tel safran, 1 yemek kaşığı ılık süt (veya yoğurt) ve yarım çay kaşığı bal.

Hazırlanışı: Safran telleri ılık sütün içinde yaklaşık 15-20 dakika bekletilerek özünün ve renginin süte geçmesi sağlanır. Ardından bal eklenip karıştırılır. Temiz cilde uygulanıp 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır. Haftada 1 kez uygulanması cilde anında canlılık kazandırır.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

2. Şifa İçin: Safran Çayı (Ruh Halini ve Metabolizmayı Dengeler)

Stresi azaltmak, sindirimi rahatlatmak ve vücuda antioksidan desteği sağlamak için safran çayı en etkili yöntemdir:

Hazırlanışı: Bir fincan kaynatılıp 1-2 dakika dinlendirilmiş sıcak suya (kaynar su aktif maddeleri öldürebilir) 3-5 tel safran eklenir. Üzeri kapatılarak 8-10 dakika demlenmeye bırakılır. Rengi altın sarısına dönüştüğünde safran telleri süzülmeden, isteğe bağlı bir çay kaşığı bal eklenerek tüketilebilir.

Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Uyarı:

Güçlü bir etken maddeye sahip olduğu için safranın günlük tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Özellikle hamilelerin ve kronik rahatsızlığı olanların kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önerilir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör