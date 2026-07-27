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Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!
Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!
Yüzyıllar boyunca Hürrem Sultan'ın iksirlerinden Kleopatra'nın efsanevi güzellik banyolarına kadar kralların ve kraliçelerin vazgeçilmezi olan safran, bugün gramı 600 TL'den başlayan fiyatıyla yeni nesil üreticilerin gözdesi haline geldi. Öyle ki bu uğurda şehir hayatını bırakıp üretici olanlar var!
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:19