Kariyerini bırakıp üretici olan var: Hürrem Sultan’dan Kleopatra’ya tüm güzeller onu kullandı, şimdi gramı 600 TL!

Bu yıl gramı 600 TL'den satılan safranda hasat başladı… Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha küçük alanlarda yüksek kazanç sağlaması, beyaz yakalıların ilgisini bu alana çekiyor. Birkaç dönümlük arazide yetiştirilen safran, doğru kurutma ve pazarlama teknikleriyle üreticisine ciddi bir gelir kapısı aralıyor. Peki, bir zamanlar saraylardan eksik edilmeyen bu eşsiz bitkinin ne gibi faydaları var?