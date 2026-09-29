Kasabanın altı cayır cayır yanıyor! 64 yıldır sönmeyen yangın bölgeyi hayalet kente çevirdi

ALEVLER DERİNLERE YAYILDI

Centralia'nın altını ağ gibi saran zengin kömür yatakları, yangının bir kez başladıktan sonra devasa bir alana yayılmasına yol açtı. Yer altında birbirine bağlı devasa koridorlar boyunca ilerleyen alevlere müdahale etmek teknolojik ve fiziksel olarak imkansız hale geldi. Mühendislerin ve itfaiye ekiplerinin onlarca yıl boyunca uyguladığı söndürme ve izolasyon teknikleri sonuç vermeyince, yangın içten içe büyümeye devam etti.