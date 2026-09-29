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Kasabanın altı cayır cayır yanıyor! 64 yıldır sönmeyen yangın bölgeyi hayalet kente çevirdi
Kasabanın altı cayır cayır yanıyor! 64 yıldır sönmeyen yangın bölgeyi hayalet kente çevirdi
ABD'deki Centralia'da yerin altında başlayan yangın, zamanla yüzeye kadar ulaşarak sokakları ve evleri yaşanmaz hale getirdi. Bugün geride neredeyse kimsenin yaşamadığı bir kasaba kalırken, yerin altındaki yangının ne zaman sona ereceği ise hâlâ bilinmiyor.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 12:53