Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Başkent Manila'dan yaklaşık 8.5 saatlik zorlu bir yolculukla ulaşılan bu sıra dışı köy, hem tüyler ürperten hem de hayranlık uyandıran bu kadim gelenekle dikkat çekiyor. Çin , Endonezya ve Filipinler'deki çeşitli kültürlerde uygulanan bu ilginç gelenekte yaşlı bireyler, ölmeden önce yerel ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlıyor ve üzerlerine isimlerini yazıyor.