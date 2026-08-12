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Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor
Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor
Filipinler'in Luzon Adası'ndaki uzak Sagada köyünde yaşayan Igorot yerlileri, yaklaşık 2 bin yıldır ölülerini kayalıklara asarak defnetme geleneğini sürdürüyor. Yaşlıların henüz hayattayken kendi tabutlarını oyduğu bu tüyler ürperten gelenekte, ölen kişilerin bedenleri yüksek uçurumlara çivileniyor.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:41