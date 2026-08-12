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Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Filipinler'in Luzon Adası'ndaki uzak Sagada köyünde yaşayan Igorot yerlileri, yaklaşık 2 bin yıldır ölülerini kayalıklara asarak defnetme geleneğini sürdürüyor. Yaşlıların henüz hayattayken kendi tabutlarını oyduğu bu tüyler ürperten gelenekte, ölen kişilerin bedenleri yüksek uçurumlara çivileniyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:41
Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Filipinler'in en büyük adası Luzon'un kuzeyindeki Cordillera Central dağlarında yer alan Sagada köyü, dünya üzerinde benzerine az rastlanır bir defin işlemine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan Igorot halkı, yaklaşık 2 bin yıldır ölülerini toprağa gömmek yerine elle oyulmuş tabutlara koyup yüksek kayalıkların kenarlarına asıyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Başkent Manila'dan yaklaşık 8.5 saatlik zorlu bir yolculukla ulaşılan bu sıra dışı köy, hem tüyler ürperten hem de hayranlık uyandıran bu kadim gelenekle dikkat çekiyor. Çin , Endonezya ve Filipinler'deki çeşitli kültürlerde uygulanan bu ilginç gelenekte yaşlı bireyler, ölmeden önce yerel ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlıyor ve üzerlerine isimlerini yazıyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Geçmişte cenin pozisyonuna getirilip 1 metrelik küçük tabutlara sığdırılabilmesi için ölen kişilerin kemiklerinin kırıldığı bilinirken, günümüzde bu tabutların boyu 2 metreye kadar ulaşıyor. Igorot rehberleri bu durumu, "Tıpkı anne karnındaki cenin pozisyonu gibi, geldiğin yere geri dönmek" şeklinde açıklıyor.

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Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Tabutlar metal kazıklar yardımıyla dik kayalıklara asılmadan önce cenaze yakınları, süzülen sıvıların bedenlerine damlamasının kendilerine uğur getireceğine inanıyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Yürütülen bu gelenek, Çin ve Endonezya gibi coğrafyalarda çoktan yok olmuşken Sagada'da hâlâ varlığını koruyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Son defin işlemi 2010 yılında gerçekleşmiş olsa da yerli halk geleneğin ileride de yaşayacağına inanıyor. Son yıllarda meraklı gezginlerin ilgisini çeken bu dikey mezarlık, Igorot halkı için önemli bir ekonomik gelir kapısına dönüşmüş durumda.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

BU YERLERİ ZİYARET ETMEK CESARET İSTER! İŞTE DÜNYANIN EN KORKUNÇ YERLERİ: HİKAYELERİYLE DUYANLARIN KANINI DONDURUYOR

Yüzyıllardır anlatılan efsaneleri ve yaşandığı iddia edilen paranormal olaylarıyla insanlık tarihinin karanlık sayfalarında yer edinen bu coğrafyalar, dinleyenlerin kanını donduracak türden hikayelere ev sahipliği yapıyor. İşte ürpertici geçmişleriyle tüyler ürperten ve adeta zamana meydan okuyan dünyanın en korkunç yerleri!

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

HASHİMA ADASI - JAPONYA

Eskiden kömür madenciliği yapılan bu ada bir zamanlar dünyanın en kalabalık yerlerinden bir tanesiydi. Maden kapatılınca Hashima hayalet şehre dönüştü.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

KEMİK ŞAPELİ - PORTEKİZ

16. yüzyılda inşa edilen şapel 5000 rahibin kemikleriyle dolu.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Çatısında "Ölüm günü, doğum gününden iyidir." sözü yazıyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

İNTİHAR ORMANI - JAPONYA

Asıl adı Aokigahara olan, insanların intihar etmek için geldikleri ormanın ismi zamanla İntihar Ormanı oldu. Orman, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nden sonra intihar için en çok tercih edilen yer.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

TERKEDİLMİŞ BİR AKIL HASTANESİ - PARMA, İTALYA

Eskiden bir akıl hastanesi olan bu binanın duvarları ve yerleri, Brezilyalı ressam Herbert Baglione için, hayaletleri ve işkence gören hastaları tasvir ettiği birer tuval.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

ST. GEORGE KİLİSESİ - ÇEK CUMHURİYETİ

Bir cenaze sırasında çatısının bir kısmı çökünce terkedilen bu kilisede şu anda sanatçı Jakub Hadrava'nın tüyler ürpertici heykelleri duruyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

PARİS'İN YERALTI MEZARLIKLARI - FRANSA

Paris'in kıvrımlı ve tünellerden ve mağaralardan oluşan bu yeraltı mezarlıklarının uzunluğu 187-300 km kadar.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

18. yüzyıla kadar bu mezarlıklara yaklaşık 6 milyon insan defnedildi.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

AKODESSEWA PAZARI - TOGO

Togo'daki bu pazarda büyülü objeler ve otlar satılıyor. Bu bölgede insanlar Voodoo bebeklerine ve diğer büyülere inanıyorlar.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

VEBA ADASI - İTALYA

Yıllar boyunca vebaları hastaların sürüldüğü bu adada 160.000 kadar kişi gömülü. Bu ölülerin ruhlarının hala adada dolaştığına inanılıyor. Bu adada inşa edilen akıl hastanesinin hastaları üzerinde korkunç deneyler yapıldığına dair de rivayetler var.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

HILL OF CROSSES - LİTVANYA

Bu tepede 50.000 kadar haç bulunuyor. Bunun sebebi, yaygın bir inanca göre, bu tepeye haç bırakmak iyi şans getiriyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

KABAYAN MUMYA MEZARLIĞI - FİLİPİNLER

Kabayan'ın meşhur 1200-1500 yıllık mumyaları bu mezarlıkta gömülü. Bölgenin sakinlerine göre bu mumyaların ruhları hala etrafta dolaşıyor.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

OVERTOUN KÖPRÜSÜ - SCOTLAND

20. yüzyılın ortalarında bu köprüde garip olaylar yaşandı. Düzinelerce köpek 15 metre yüksekliğindeki köprüden atladı ve kayalıklara çarpıp öldü. Kurtulanlar bir daha atlamayı denedi.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

ACTUN TUNİCHİL MUKNAL MAĞARASI - BELİZE

Maya uygarlığı kalıntılarının bulunduğu bu yer, arkeologlar için çok önemli.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

Ancak bu mağaranın bir bölümü Mayaların insanları kurban ettikleri tapınak.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

LEAP KALESİ - İRLANDA

Dünyanın en lanetli kalelerinden bir tanesi sayılan Leap Kalesi'nde, zemini kazıklarla dolu olan bir yeraltı zindanı var. Restorasyon sırasında farkedilen bu zindanda, 4 kamyon iskelet bulundu.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

CHAUCHİLLA MEZARLIĞI - PERU

Ancak 1920lerde keşfedilen bu mezarlıkta 700 yıllık cesetler bulundu. Bu mezarlıktaki en son defin 9. yüzyılda gerçekleşmiş. Diğer ilginç tarafı ise bu mezarlıktaki cesetler çömelmiş bir şekilde duruyordu ve yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı.

Kayalıklarda asılı tabutları görenler şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık gelenek hâlâ yaşıyor

TOPHET TAPINAĞI - TUNUS

Antik Kartaca inancında ne yazık ki küçük bebekler kurban ediliyordu.