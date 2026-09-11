KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

KAPTAN, 'SU ALIYOR' UYARILARINI DİNLEMEMİŞ

Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, "30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. 'Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor' dedi bana. Ben de, 'Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim.