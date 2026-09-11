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KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü
KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü
KKTC Girne açıklarında batan "Filo Jet" faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Soruşturma kapsamında kayıp yolcu Özgür Gönül'ün olay anında ailesine gönderdiği ve dosyaya giren son görüntülere de ulaşıldı. Videoda batan geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer alırken, kara kutunun henüz bulunamadığını ve 5 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 14:44