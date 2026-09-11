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KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

KKTC Girne açıklarında batan "Filo Jet" faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Soruşturma kapsamında kayıp yolcu Özgür Gönül'ün olay anında ailesine gönderdiği ve dosyaya giren son görüntülere de ulaşıldı. Videoda batan geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer alırken, kara kutunun henüz bulunamadığını ve 5 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 11.09.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 14:44
KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı. Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.

KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

FACİADA 9 ZANLIYA 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK

30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" adlı yolcu gemisiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov, 3'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

Kaptan Mustafa Öz

Mahkeme, polisin soruşturmanın devam ettiğine ilişkin talebini değerlendirerek 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş aktardı.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

KAYIP YOLCUNUN AİLESİNE GÖNDERDİĞİ VİDEO, BİLİRKİŞİDE

Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıkladı. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktardı.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

GEMİNİN KARA KUTUSUNU HENÜZ BULUNAMADI

Mahkemede, facianın meydana geliş nedenlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı belirtildi. Kara kutunun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KAYIP 14 KİŞİ ARANIYOR

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında ilk etapta 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından 6 kişinin daha naaşı çıkarılmıştı. Faciada 14 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

ALABORA OLAN GEMİDEN KAYIP MEHMET BAYHAN'DA ARANIYOR

Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, "İlk defa böyle bir gemiye binmişti. 'Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor' dedi bana. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık" dedi.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

KAPTAN, 'SU ALIYOR' UYARILARINI DİNLEMEMİŞ

Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, "30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. 'Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor' dedi bana. Ben de, 'Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

Kayıp Mehmet Bayhan

Yaklaşık 1 dakikamız falan böyle geçti. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık. Burada birçok insanın hatası, başarısızlığı var. Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

'AİLELER KÖTÜ DE OLSA GELECEK BİR HABERİ BEKLİYOR'

Aile avukatı Gurbet Bilbay ise geminin daha önce hasar alıp almadığı, kaza günü hava koşullarının nasıl olduğu ve gemi personelinin gerekli belgelere sahip olup olmadığı gibi konuların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bizim için facia halen devam etmektedir. Çünkü müvekkilimiz hala kayıp. Bize göre bu, bir tedbirsizlik ya da dikkatsizlik değildir; kesinlikle kasten işlenmiş bir suçtur. Bununla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız.

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü

Bu geminin daha önce bir hasarı var mıydı ya da çalışan kişilerin belgeleri gerekli yerlerden mi alındı, gibi soruların cevaplanması lazım. Tabii ki bunlar sonraki aşama. Bizim için öncelikle önemli olan müvekkilimizin bulunması ve buradan bakanımıza sesleniyoruz. Aileler çaresiz. Onlara 'Bekleyin' demekle olmuyor. Belirsizlik en kötü şeydir. Aileler, kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyorlar" ifadelerini kullandı

KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü
KKTC’deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KKTC