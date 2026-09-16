Kot pantolonlardaki küçük metal düğmelerin sırrı açığa çıktı! Bakın neden konuluyormuş

Perçinler ise tam olarak burada devreye giriyor. Metal parçalar, kumaş katmanlarını birbirine sıkıca tutarak yükün daha geniş bir alana dağılmasına yardımcı oluyor. Böylece cep köşelerindeki bağlantı noktaları daha dayanıklı hale gelmiş oluyor.