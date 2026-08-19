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Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Fransa'da posta dağıtırken yollardan topladığı taşlarla akılalmaz bir yapı yükselten Joseph Ferdinand Cheval, 33 yıllık emeğiyle hem bürokrasiye meydan okudu hem de mimarlık tarihine eşi benzeri olmayan bir başyapıt bıraktı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:17
Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Hauterives köyünde sıradan bir posta dağıtıcısı olan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken dikkatini çeken ilginç taşları toplamaya başladığında, bunun tarihe geçecek bir tutkuya dönüşeceğini kimse tahmin etmiyordu. Hiçbir mimarlık ya da inşaat tecrübesi bulunmayan Cheval, tam 33 yıl boyunca mektup dağıtırken heybesinde ve el arabasında taşıdığı taşlar, deniz kabukları ve harçla tek başına akılalmaz bir saray inşa etti.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Yollardan Taş Toplayarak Başladı

Fransa'nın Hauterives bölgesinde posta dağıtıcılığı yapan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken ayağına takılan taşların şeklinden ilham alarak tek başına dev bir yapı inşa etmeye karar verdi.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Hiçbir mimarlık veya inşaat eğitimi olmayan Cheval, tam 33 yıl boyunca dağıtım yaptığı güzergahlardan el arabasıyla topladığı taşları, deniz kabuklarını ve çimentoyu bir araya getirerek Palais Ideal (İdeal Saray) adını verdiği devasa yapıyı ortaya çıkardı.

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Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Binanın Mimarisinde Çeşitli Kültürleri Harmanladı

26 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 12 metre yüksekliğe ulaşan bu benzersiz yapı, dünyadaki hiçbir geleneksel mimari akıma doğrudan uymuyor:

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Duvarlarında Hindu tapınaklarından İsviçre dağ evlerine, Orta Çağ şatolarından Cezayir mimarisine kadar uzanan sayısız motif bulunuyor.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Tarihi ve Mitolojik Figürlere Yer Verdi

Yapının dış cephesi Jül Sezar, Arşimet, Vercingetorix, mitolojik devler ve Adem ile Havva gibi figürlerle süslü.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Duvar kabartmalarında ahtapottan file, ayıdan pelikana kadar uzanan onlarca farklı hayvan heykeli yer alıyor.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Sarayın Yanında Mezarını İnşa Etti

Sarayın hemen yanına kendisi ve eşi için bir Mısır mezarı inşa eden Cheval, vefat ettiğinde buraya gömülmek istedi. Ancak Fransız yetkililer mezarlık dışına defin yapılmasına izin vermedi.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Bu ret kararı 77 yaşındaki postacıyı durdurmaya yetmedi. Cheval, yerel köy mezarlığında 8 yıl daha tek başına çalışarak Sonsuz Sessizlik ve Dinlenme Mezarı adını verdiği ikinci bir anıt mezar inşa etti. 1922 yılında, yani ölümünden sadece iki yıl önce tamamlanan mezar, postacının hayattaki son büyük eseri oldu.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Dünyadaki Tek Naif Mimari Örnek Olarak Tescillendi

1969 yılında dönemin Fransa Kültür Bakanı André Malraux tarafından koruma altına alınarak Tarihi Anıt ilan edilen İdeal Saray, dünyada naif sanat kategorisinde kabul edilen tek mimari yapı olma özelliğini taşıyor.

Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Bugün her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu masalsı saray, bir insanın tek başına gösterdiği sabır ve azmin en somut kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör