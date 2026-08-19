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Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!
Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!
Fransa'da posta dağıtırken yollardan topladığı taşlarla akılalmaz bir yapı yükselten Joseph Ferdinand Cheval, 33 yıllık emeğiyle hem bürokrasiye meydan okudu hem de mimarlık tarihine eşi benzeri olmayan bir başyapıt bıraktı.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:17