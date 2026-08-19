Köy köy gezip 33 yılda topladığı taşlarla saray inşa etti: Sıradan bir postacıyken mimaride çığır açtı!

Hauterives köyünde sıradan bir posta dağıtıcısı olan Joseph Ferdinand Cheval, 1879 yılında yolda yürürken dikkatini çeken ilginç taşları toplamaya başladığında, bunun tarihe geçecek bir tutkuya dönüşeceğini kimse tahmin etmiyordu. Hiçbir mimarlık ya da inşaat tecrübesi bulunmayan Cheval, tam 33 yıl boyunca mektup dağıtırken heybesinde ve el arabasında taşıdığı taşlar, deniz kabukları ve harçla tek başına akılalmaz bir saray inşa etti.