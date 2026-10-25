Trend Galeri Trend Yaşam KPSS'de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye'nin dört bir yanından sınav dramları

KPSS'de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye'nin dört bir yanından sınav dramları

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yaklaşık 3 milyon adayın (2 milyon 985 bin 438) ter döktüğü 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, Türkiye'nin dört bir yanında nefes kesen anlara ve yürek burkan sınav dramlarına sahne oldu. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla devreye giren "15 dakika kuralı", yine saniyelerle yarışan adaylara zor anlar yaşattı. Kimisi küpesini çıkarmak için son saniyeleri kullandı, kimisi patlayan lastik yüzünden hayallerine veda etti. İşte yurdun dört bir yanından saniye saniye KPSS panikleri...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.10.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 13:22
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

İstanbul Avcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sınava gireceği okulu karıştıran bir aday, Abdulkadir Uztürk Ortaokulu yerine aynı sokaktaki ilkokul binasına yöneldi. Hatasını son anda fark edip yandaki doğru binaya depar atsa da kapılar kapandığı için içeri alınmadı.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

AVCILAR'DA İSİM BENZERLİĞİ YAKALADI: YAN BİNAYA KOŞTU AMA...

Aynı dakikalarda Namık Kemal Caddesi'nde aracını hatalı park eden bir sürücü, İETT otobüsünün geçişini engelleyerek trafiği kilitledi. Çevredekiler, sınava geç kalmak üzere olan adaylar için seferber olup hatalı park edilen aracı elleriyle havaya kaldırarak kenara taşıdı.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

SİVAS'TA 60 SANİYELİK KÜPE OPERASYONU

Sivas'ta heyecan doruktaydı. Sınav merkezine son anda yetişen bir aday, kulağındaki küpeyi çıkarmayı unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

Kapıların kapanmasına sadece 1 dakika kala, güvenlik görevlilerinin adeta saniyelerle yarışarak ettiği yardımlarla küpesini çıkaran aday, kıl payı salona girmeyi başardı. Diyarbakır'da ise benzer manzaralar vardı; yüzlerce aday 10.00 barajına takılmamak için sokaklarda var gücüyle depar attı.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

ANKARA'DA LASTİK PATLADI, HAYALLER YARIM KALDI

Başkent Ankara'da 1 dakikanın kurbanı olan Zeynep Asel Uslu'nun anlattıkları ise şanssızlığın bu kadarı dedirtti. Sınava gelirken araçlarının lastiğinin patladığını belirten Uslu, "Araç değiştirdik. Aslında 1 dakika kala buraya geldik ve kapıya koşmaya çalıştık ama başaramadık. Tam saat 10.00'da kapıları gözümüzün önünde kapattılar," diyerek yaşadığı hüsranı dile getirdi.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

ERZURUM VE KAHRAMANMARAŞ'TA KAPI DUVAR OLDU

Erzurum Palandöken'de 2 dakika gecikmeyle okula ulaşan bir aday ve babasının, görevlilerle yaptığı uzun diyaloglar sonucu değiştirmedi; aday boynu bükük şekilde okuldan ayrıldı. Kahramanmaraş Onikişubat'ta ise Sergentepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda sınava girmek isteyen bir kadın ve bir erkek aday, sadece 60 saniyelik gecikmeyle kapıda kalarak geri dönmek zorunda kaldı.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

NÜFUS CÜZDANINI DÜŞÜREN ADAYIN YARDIMINA BABASI YETİŞTİ

Aydın'da, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının yardımıyla sınava girdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, yerleşke çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede akışı düzenleme çalışması yürüttü. Adaylar kimlik, sınav giriş belgesi, yasaklı cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı. Sınava giren adayların yakınları ise sınav salonları çevresinde bekledi.

KİMLİĞİ OTOMOBİLDE DÜŞÜRMÜŞ

Sınava kampüsteki merkez derslikler binasında girecek adaylardan Hatice Atalay, binaya girişi sırasında belgeleri arasında nüfus cüzdanının olmadığını fark etti. Panik yaşayan kız, kimlik kartını babasının otomobilinde düşürmüş olabileceğini değerlendirerek babasından yardım istedi. Baba Mustafa Atalay aracına dönerek arama yaptı. Kızının nüfus cüzdanını bulan baba, onu kızına teslim etti. Kimlik kartının gelmesiyle Hatice Atalay sınav salonuna girebildi.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

1 DAKİKA GEÇ KALDILAR

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Sergentepe ilk ve Ortaokulu'nda da sınav heyecanı yaşandı. Sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okula geldi. Bazı adaylar erkenden sınav salonlarına girerken, son dakikalarda yetişmeye çalışan adaylar ise zamanla yarıştı. Sınav binasına 1 dakika geç kalan bir kadın ve bir erkek aday, görevliler tarafından içeri alınmadı. Adaylar, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

İŞTE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SINAV DRAMLARI...

KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ÖSYM #TÜRKİYE #KPSS