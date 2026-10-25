KPSS’de zamanla yarış! Kimi okulu karıştırdı, kimi lastik kurbanı oldu... İşte Türkiye’nin dört bir yanından sınav dramları

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yaklaşık 3 milyon adayın (2 milyon 985 bin 438) ter döktüğü 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, Türkiye'nin dört bir yanında nefes kesen anlara ve yürek burkan sınav dramlarına sahne oldu. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla devreye giren "15 dakika kuralı", yine saniyelerle yarışan adaylara zor anlar yaşattı. Kimisi küpesini çıkarmak için son saniyeleri kullandı, kimisi patlayan lastik yüzünden hayallerine veda etti. İşte yurdun dört bir yanından saniye saniye KPSS panikleri...