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Kumun altında görünmeyen gizli tehlike: Hem elektrik üretiyor hem zehirli dikenleriyle bekliyor!
Kumun altında görünmeyen gizli tehlike: Hem elektrik üretiyor hem zehirli dikenleriyle bekliyor!
Yaz aylarda sahiller dolup taşarken, denizlerin sığ kıyı kumsallarında kumun altına gizlenen sıra dışı bir canlı tatilcileri bekliyor. Bilim dünyasında "Yıldızgözlü Balık" (Stargazer) olarak bilinen bu pusu ustası; kumun altında ürettiği elektrik şoku, ağzındaki yalancı yem tuzağı ve şiddetli acı veren zehirli dikenleriyle doğanın en şaşırtıcı ama bir o kadar da tehlikeli harikalarından birini sunuyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 17:17