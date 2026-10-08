Kumun altında görünmeyen gizli tehlike: Hem elektrik üretiyor hem zehirli dikenleriyle bekliyor!

Yaz günlerinde serinlemek için deniz kenarlarına ve kumsallara akın eden milyonlarca insan, sığ kıyı sularının kum tabanında nasıl bir dünyayla karşılaşabileceğinin farkında değil. İsmi her ne kadar romantik bir gökyüzü gözlemcisini çağrıştırsa da, bilimsel adı Uranoscopidae ailesine mensup olan Yıldızgözlü Balık (Stargazer), deniz tabanının en yetenekli ve acımasız pusu ustalarından biri kabul ediliyor.