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Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!
Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!
Global Firepower 2026 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. Yerli İHA/SİHA ve savunma teknolojileriyle devleşen Türkiye, rakiplerini geride bırakarak listede sürpriz bir konuma yerleşti.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:31