Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

Özellikle son yıllarda yerli ve milli savunma sanayii vizyonuyla destan yazan Türkiye; insansız hava araçları (SİHA), deniz harp platformları ve kritik teknoloji hamleleriyle sıralamayı adeta altüst etti. Dünya devlerini geride bırakarak büyük bir sürprize imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni konumu ise askeri uzmanlar tarafından tam not aldı. Peki Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sıraya yükseldi? İşte TSK'nın gururlandıran tablosu...