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Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

Global Firepower 2026 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. Yerli İHA/SİHA ve savunma teknolojileriyle devleşen Türkiye, rakiplerini geride bırakarak listede sürpriz bir konuma yerleşti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:31
Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!
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Her yıl uluslararası alanda merakla beklenen ve 145 ülkenin askeri kapasitesini mercek altına alan Global Firepower 2026 raporu yayımlandı. Askeri personelden lojistik ağlara, savunma bütçesinden teknolojik altyapıya kadar onlarca parametrenin değerlendirildiği listede, küresel dengeleri değiştiren bir başarıya imza atıldı.

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

Özellikle son yıllarda yerli ve milli savunma sanayii vizyonuyla destan yazan Türkiye; insansız hava araçları (SİHA), deniz harp platformları ve kritik teknoloji hamleleriyle sıralamayı adeta altüst etti. Dünya devlerini geride bırakarak büyük bir sürprize imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni konumu ise askeri uzmanlar tarafından tam not aldı. Peki Türkiye 2026 listesinde kaçıncı sıraya yükseldi? İşte TSK'nın gururlandıran tablosu...

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ BELLİ OLDU! İŞTE TÜRKİYE'NİN GURUR VEREN SIRASI

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

145-BUTAN

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

144-BELİZE

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

142-SURİNAM

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

141-LİBERYA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

140-SİERRA LEONE

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

139-KOSOVA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

138-BENİN

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

137-SOMALİ

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

136-MOLDOVA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

135-PANAMA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

134-İZLANDA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

133-BOSNA HERSEK

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

132-GABON

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

131-MADAGASKAR

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

130-BOTSVANA

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

129-EL SALVADOR

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

128-KARADAĞ

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

127-BURKİNA FASO

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

126-SENEGAL

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

125-LAOS

Küresel güç dengeleri sil baştan! Global Firepower 2026 açıklandı: TSK devleri sollayıp tarihi sıraya yerleşti!

124-NEPAL