MALATYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya'nın Pötürge ilçesinde deprem meydana geldi; AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre, depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde kaydedildi?