Trend Galeri Trend Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya'nın Pötürge ilçesinde deprem meydana geldi; AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre, depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde kaydedildi?

Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:19
Malatya'nın Pötürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremle ilgili bilgileri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Depreme dair veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte, 26 Eylül 2025 Pötürge depreminin son durumu ve ayrıntıları…

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Malatya Potürge ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-09-26
Saat:15:05:57 TSİ
Enlem:38.18222 N
Boylam:38.71833 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

