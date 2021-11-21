Trend Galeri Trend Yaşam Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

Mardin Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik (27), boş zamanlarında araziye çıkarak fosil ve bölgeye özgü taşları topluyor. 5 yılda binlerce taş ve fosil toplayıp oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergileyen Çelik, ileride kentte bir doğa müzesi kurmayı hedefliyor...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 10:02
Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

5 YILDA TOPLADI!

Mardin Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, boş zamanlarında araziye çıkıp taş ve fosil toplamaya başladı. Çelik, 5 yılda çok sayıda ammonit, gastprod, ağaç, deniz kabuğu ve salyangoz fosilleri buldu.

Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

Mahmut Çelik, oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergilemeye başladı.

Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER...

Milyonlarca yıllık fosillere ve 300-400 yıllık tarihi antika eserlere sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Çelik, "Kapıcılık işimden kalan boş zamanlarımda hobi amaçlı jeolojik keşifler yapıyorum. Dağa taşa çıkarak bulduğum taşları incelediğim zaman da keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bazı internet sitelerinde araştırdığım bilgilere göre ammonit fosili olsun, ağaç fosili olsun, gastprod fosili olsun, daha Mardin'de keşfedilmemiş. Keşfedilmeyen taşları bulduğum zaman mutlu oluyorum. İnşallah daha değişik taşlar da bulmaya devam edeceğim" dedi.

Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Bulduğu fosil ve taşları evinin salonunda sergileyen Çelik, gelen misafirlerinin de taşlara şaşırdığını söyledi.

Mardinli kapıcı şaşırttı! 5 yılda topladı: Hepsi milyonlarca yıl öncesine ait!

Taş koleksiyonculuğu yapmaya başladığında etrafında önce tepkiyle karşılandığını anlatan Çelik, "Onların tepkisine kulak vermeden toplamaya devam ettim. Şimdi herkes artık beni taş uzmanı olarak tanıyor. Bir yerde farklı bir taş bulduklarına beni arıyorlar. Salondaki taş sayısı arttıkça merak edip evimi ziyaret edenlerin de sayısı arttı. Salonda sergilediğim için eve misafir gelenlere de ne tür taş olduğunu anlatıyorum. Benim kendi salonumda antika koleksiyonum ve doğa üzerine koleksiyonum var. Fosiller, taş koleksiyonu bende mevcut. Bundan da zevk alıyorum. Kuvars taşı olsun, Aragonit taşı olsun Mardin'e özgü bir taş haline geldi. Bunu ben kendi bilimsel çalışmalarımla buldum" diye konuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA