Mardinli kapıcının 5 yılda topladığı binlerce taş ve fosil şaşırttı!

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik (27), boş zamanlarında araziye çıkarak fosil ve bölgeye özgü taşları topluyor. 5 yılda binlerce taş ve fosil toplayıp oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergileyen Çelik, ileride kentte bir doğa müzesi kurmayı hedefliyor.
Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, boş zamanlarında araziye çıkıp taş ve fosil toplamaya başladı. Çelik, 5 yılda çok sayıda ammonit, gastprod, ağaç, deniz kabuğu ve salyangoz fosilleri buldu. Mahmut Çelik, oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergilemeye başladı.
Milyonlarca yıllık fosillere ve 300-400 yıllık tarihi antika eserlere sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Çelik, "Kapıcılık işimden kalan boş zamanlarımda hobi amaçlı jeolojik keşifler yapıyorum. Dağa taşa çıkarak bulduğum taşları incelediğim zaman da keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bazı internet sitelerinde araştırdığım bilgilere göre ammonit fosili olsun, ağaç fosili olsun, gastprod fosili olsun, daha Mardin'de keşfedilmemiş. Keşfedilmeyen taşları bulduğum zaman mutlu oluyorum. İnşallah daha değişik taşlar da bulmaya devam edeceğim" dedi.
EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ
Bulduğu fosil ve taşları evinin salonunda sergileyen Çelik, gelen misafirlerinin de taşlara şaşırdığını söyledi. Taş koleksiyonculuğu yapmaya başladığında etrafında önce tepkiyle karşılandığını anlatan Çelik, "Onların tepkisine kulak vermeden toplamaya devam ettim. Şimdi herkes artık beni taş uzmanı olarak tanıyor. Bir yerde farklı bir taş bulduklarına beni arıyorlar. Salondaki taş sayısı arttıkça merak edip evimi ziyaret edenlerin de sayısı arttı. Salonda sergilediğim için eve misafir gelenlere de ne tür taş olduğunu anlatıyorum. Benim kendi salonumda antika koleksiyonum ve doğa üzerine koleksiyonum var. Fosiller, taş koleksiyonu bende mevcut. Bundan da zevk alıyorum. Kuvars taşı olsun, Aragonit taşı olsun Mardin'e özgü bir taş haline geldi. Bunu ben kendi bilimsel çalışmalarımla buldum" diye konuştu.
Taş ve fosillerin yanı sıra antika ürünleri de sergileyen Çelik, hedefinin koleksiyonunu zenginleştirerek Mardin'de bir doğa müzesi kurmak olduğunu sözlerine ekledi.