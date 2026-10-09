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Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...
Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...
Market raflarında yan yana duran tavukların kimi bembeyaz, kimi ise dikkat çekecek kadar sarı görünüyor. Peki bu renk farkı gerçekten tavuğun nasıl yetiştirildiğiyle mi ilgili? Tüketicilerin sık sık karşılaştırdığı bu iki görüntünün ardında, tahmin edilenden farklı ayrıntılar yatıyor.
Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 16:29