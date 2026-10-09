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Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Market raflarında yan yana duran tavukların kimi bembeyaz, kimi ise dikkat çekecek kadar sarı görünüyor. Peki bu renk farkı gerçekten tavuğun nasıl yetiştirildiğiyle mi ilgili? Tüketicilerin sık sık karşılaştırdığı bu iki görüntünün ardında, tahmin edilenden farklı ayrıntılar yatıyor.

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Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 16:29
Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Markette yan yana duran iki tavuktan birinin bembeyaz, diğerinin ise sapsarı görünmesi çoğu zaman tüketicilerin kafasını karıştırır.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Birçok kişi sarı renkli tavuğu görünce doğrudan "köy tavuğu" veya "daha doğal" algısına kapılsa da tavuğun deri rengi sanıldığı gibi güvenilir bir kalite göstergesi değildir. Derideki ve yağ dokusundaki sarılığın arkasında tavuğun gezdiği yer değil, doğrudan ne yediği ve genetik yapısı yatıyor.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

TAVUK DERİSİNDEKİ SARI RENGİN KAYNAĞI NEDİR?

Tavuk derisindeki sarılığın temel sebebi, yemlerin içeriğinde bulunan karotenoid adlı doğal pigmentlerdir.

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Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi pigment açısından zengin yemlerle beslenen tavukların derisinde ve deri altındaki yağ dokusunda daha fazla sarı renk birikir. Yani reyonda görülen o sarı renk, tavuğun tabağınızdan önce yemliğinde şekillenir.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Süreç yalnızca yemle de sınırlı kalmaz. Genetik faktörler nedeniyle bazı tavuk ırkları bu pigmentleri derilerinde kolayca depolayabilirken, bazı ırkların metabolizması bu maddeleri hızlıca parçalar.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Bu yüzden aynı yemle beslenen iki farklı ırktan biri sapsarı görünürken diğeri açık renkli kalabilir. Üreticiler de tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yem içeriğini düzenleyebilir.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Sarı deri rengi; tavuğun serbest gezdiğini, organik olduğunu, daha lezzetli ya da besleyici olduğunu tek başına kanıtlamaz. Tarım ve gıda otoriteleri de deri renginin besin değeri, lezzet, yumuşaklık veya yağ oranı açısından bir ölçüt olmadığını vurguluyor.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Aynı şekilde beyaz renkli tavuklar da kalitesiz anlamına gelmez. Çiğ tavuk etinin doğal rengi mavimsi beyazdan açık sarıya kadar geniş bir yelpazede değişebilir.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Tavuğun taze ve sağlıklı olup olmadığını anlamak için renge değil; kokusuna, yüzeyinde yapışkan veya sümüksü bir tabaka olup olmadığına ve saklama koşullarına dikkat etmek gerekir.

Marketlerde satılan tavuk etinin rengi neden değişiyor? Bazen sarı bazen bembeyaz: Sebebi bakın neymiş...

Özetle sarı renkli tavuklar sahte değildir; ancak bu renk bir "köy tavuğu sertifikası" olarak da kabul edilemez. O sarılık, tavuğun ne kadar gezdiğini değil, ne yediğini ve genetik özelliklerini gösterir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör