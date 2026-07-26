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Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

Uluslararası standartlarla tescillenen dünyanın en temiz denizleri listelendi. Marinalar hariç, sadece deniz suyu kalitesi ve çevre standartlarıyla öne çıkan ülkeler arasında rekabet kızıştı. İşte Türkiye'nin de zirveyi zorladığı Mavi Bayrak rekortmeni 10 ülke...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.07.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 17:07
Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

Yaz sezonunun ortasında, tatil planı yapanların ve berrak suların peşine düşenlerin en çok aradığı dev liste güncellendi! Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajlarına sahip ülkeler listesini yeniden sıraladı.

Akdeniz havzasının domine ettiği küresel listede rekabet büyük. Peki, zirvede kim var ve Türkiye bu yarışın neresinde?

İşte en temiz denize ve en çok mavi bayraklı plaja sahip ülkeler…

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

Mavi Bayrak Nedir ve Neden Önemli?

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak programı; yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, güvenlik, cankurtaran hizmetleri ve engelli erişimi gibi 30 üzeri katı kriterin eksiksiz karşılanmasıyla verilen prestijli bir eko-etikettir.

Tatilciler için sadece temiz bir deniz değil, aynı zamanda güvenli ve sürdürülebilir bir tatil deneyiminin en somut göstergesi kabul edilir.

Özellikle Akdeniz ve Güney Avrupa ülkeleri, kıyı turizmindeki güçlü altyapıları ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde listenin üst sıralarını parsellemeyi sürdürüyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

İşte, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı verilerine göre en çok "Mavi Bayraklı" plaja sahip 10 ülke:

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Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

10. Hırvatistan – 78 Plaj

Adriyatik Denizi'nin cam gibi sularına sahip Hırvatistan, 78 Mavi Bayraklı plajı ile ilk 10'a girmeyi başarıyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

9. İrlanda – 85 Plaj

Atlantik'in hırçın ama tertemiz kıyılarını sunan İrlanda, 85 Mavi Bayraklı plajı ile 9. sırada.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

8. Meksika – 103 Plaj

Avrupa dışından listeye giren ender ülkelerden biri! Meksika, Karayip ve Pasifik kıyılarındaki 103 plajıyla listede.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

7. Danimarka – 140 Plaj

Kuzey Avrupa'nın en temiz kıyılarına sahip olan Danimarka, 158 Mavi Bayraklı plaj ile şaşırtıcı bir başarıya imza atıyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

6. Fransa – 388 Plaj

Akdeniz ve Atlantik sahillerinin toplamında 388 ödüllü plaja ulaşan Fransa 6. sırada yer alıyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

5. Portekiz – 396 Plaj

Atlantik'in dev dalgaları ve berrak sularıyla Portekiz, 396 Mavi Bayraklı plaj ile ilk 5'i tamamlıyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

4. İtalya – 525 Plaj

Çizme, 525 ödüllü sahiliyle listenin 4. sırasında. Çevre politikaları ve temiz denizleriyle İtalya kıyıları cazibesini koruyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

3. Türkiye – 580 Plaj

Dünya 3'üncüsü Türkiye, tam 580 Mavi Bayraklı plajı ile göğsümüzü kabartıyor!

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

Dünya Rekortmeni Şehir: Antalya, tek başına barındırdığı 232 Mavi Bayraklı plaj ile dünyada en fazla ödüllü plaja sahip kent unvanını elinde tutuyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

2. Yunanistan – 624 Plaj

Ege'nin karşı kıyısı listenin 2. sırasında. Toplam 624 ödüllü plaja sahip Yunanistan'da Girit ve Halkidiki bölgeleri öne çıkıyor.

Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

1. İspanya – 677 Plaj

Zirvenin değişmez hakimi! İspanya, 677 Mavi Bayraklı plajı ile dünya liderliğini elinde tutuyor. Özellikle Valensiya ve Endülüs kıyıları tatilcilerin ilk tercihi.

Haber Girişi Serap Salman - Editör
#TÜRKİYE