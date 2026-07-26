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Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!
Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!
Uluslararası standartlarla tescillenen dünyanın en temiz denizleri listelendi. Marinalar hariç, sadece deniz suyu kalitesi ve çevre standartlarıyla öne çıkan ülkeler arasında rekabet kızıştı. İşte Türkiye'nin de zirveyi zorladığı Mavi Bayrak rekortmeni 10 ülke...
Giriş Tarihi: 26.07.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 17:07