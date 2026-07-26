Mavi Bayrak yarışında rekabet kızıştı: İşte dünyanın en temiz denizine sahip 10 ülke!

Yaz sezonunun ortasında, tatil planı yapanların ve berrak suların peşine düşenlerin en çok aradığı dev liste güncellendi! Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE), dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajlarına sahip ülkeler listesini yeniden sıraladı.

Akdeniz havzasının domine ettiği küresel listede rekabet büyük. Peki, zirvede kim var ve Türkiye bu yarışın neresinde?

İşte en temiz denize ve en çok mavi bayraklı plaja sahip ülkeler…