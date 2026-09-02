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Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem
Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem
Kimyasal temizleyicilere veda etmek isteyenler için sevindirici haber çevre dostu yaşam uzmanı Kate'ten geldi. Kate, çamaşır suyu kullanmadan da klozetleri ışıl ışıl yapmanın ve mikroplardan arındırmanın doğal bir yolu olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:15