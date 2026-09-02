Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate bu durumu şöyle açıkladı: "Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum."