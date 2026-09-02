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Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Kimyasal temizleyicilere veda etmek isteyenler için sevindirici haber çevre dostu yaşam uzmanı Kate'ten geldi. Kate, çamaşır suyu kullanmadan da klozetleri ışıl ışıl yapmanın ve mikroplardan arındırmanın doğal bir yolu olduğunu vurguladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:15
Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Banyo temizliğinde en çok zorlayan konulardan biri, kimyasallara başvurmadan doğal yöntemlerle hijyen sağlamaktır. Çamaşır suyunu hiç kullanmadan tuvaletinizde pırıl pırıl bir sonuç elde etmenin en pratik yolu ise son derece basit...

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate bu durumu şöyle açıkladı: "Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum."

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

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Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir. Ayrıca, kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir".

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

İŞTE KULLANIM ŞEKLİ!

Kate, tuvaletinize fayda sağlamak için hazır alınan sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikimi görüyorsanız" bir bardak kullanmanızı öneriyor. "Klozetteki suyun bir kısmını boşaltın. Ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak suyu klozetinize dökün. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır."

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

"ÇAMAŞIR SUYU KİRECİ TEMİZLEMEZ"

Kate, "Ayrıca tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu biliyor muydunuz? Çamaşır suyu sadece kireci ağartır, sitrik asit ise onu çözer" diyor.

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

SİTRİK ASİTİN DİĞER KULLANIM ALANLARI

Sitrik asit, mutfak ve banyoyu kapsayan bir dizi ev yapımı temiz madde oluşturmak için kullanılabilir. Ancak elektronik aletleri temizlemek için kullanmadan önce mutlaka kullanım klavuzunun kontrol edilmesi önerilir.

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

BULAŞIK MAKİNESİNİ TEMİZLEYİN

Sitrik asit, ev yapımı bir parlatıcı solüsyon olarak mükemmel bir seçenektir. Deterjan kabına bir veya iki çorba kaşığı sitrik asit koyun ve sıcak bir döngüde çalıştırın.

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

KAHVE MAKİNENİZİ DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN

Kahve makinenizi sitrik asit kullanarak temizlemek için, hazneyi suyla doldurun ve birkaç çay kaşığı sitrik asit ekleyin ve ardından çalıştırın.

Meğer çamaşır suyu lekeleri sadece gizliyormuş! Klozetleri ilk günkü gibi parlatan doğal yöntem

YÜZEYLERİ TEMİZLEYİN

Birkaç yemek kaşığı sitrik asidi suyla bir sprey şişesinde karıştırın ve duşa kabinin çevresine ve mutfak tezgahlarına püskürtün. Bununla birlikte, hasara neden olabileceğinden, granit gibi doğal taşlarda sitrik asit kullanmaktan kaçınmalısınız.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör