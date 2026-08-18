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Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Mutfakta yemek hazırlığı yaparken hemen hemen herkesin karşılaştığı en büyük dertlerden biri, soğan doğrarken gözlerin yanmasıdır. Ancak kesme tahtasının başında gözyaşlarına boğulmaya son verecek, soğandaki o tahriş edici gazı tamamen bloke eden bilimsel ve pratik bir yöntem bulunuyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:08