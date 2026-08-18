Trend Galeri Trend Yaşam Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Mutfakta yemek hazırlığı yaparken hemen hemen herkesin karşılaştığı en büyük dertlerden biri, soğan doğrarken gözlerin yanmasıdır. Ancak kesme tahtasının başında gözyaşlarına boğulmaya son verecek, soğandaki o tahriş edici gazı tamamen bloke eden bilimsel ve pratik bir yöntem bulunuyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:08
Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

İşte sadece basit bir adım uygulayarak soğanın gözlerinizi yaşartmasını engellemenin yolu…

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİMİZ NEDEN YANAR?

Soğanın hücre yapısında kükürtlü bileşikler ile "alliinase" adı verilen enzimler ayrı alanlarda durur. Bıçak soğana temas edip hücreleri parçaladığında, bu maddeler birbirine karışır.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Açığa çıkan propanetial-S-oksit gazı hızla havaya yayılır. Bu gaz gözümüzdeki nemle temas ettiği anda hafif bir sülfürik aside dönüşür. Gözlerimiz de kendisini korumak için koruyucu refleks olarak gözyaşı salgılamaya başlar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

10 DAKİKALIK DONDURUCU MUCİZESİ

Göz yanmasını önlemenin en pratik yolu soğuk şokudur. Bütün haldeki soğanı doğramadan önce 10 dakika boyunca dondurucuda bekletmeniz yeterlidir.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Aşırı soğuk, reaksiyona giren enzimlerin aktivitesini yavaşlatır ve dondurur. Bu sayede doğrama esnasında yakıcı gazın oluşumu engellenir. Üstelik soğuk soğan daha sıkı bir dokuya kavuştuğu için kesmesi de çok daha kolay hale gelir.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

MUTFAKTA HAYAT KURTARAN DOĞRAMA YÖNTEMLERİ

Kesme Tahtasını Islatın: Kesme tahtanızı doğrama işleminden önce soğuk suyla hafifçe ıslatın. Açığa çıkan gaz, sudan çekildiği için doğrudan yüzünüze yükselmek yerine tahtadaki nemli yüzeye tutunur.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Bıçağınız Keskin Olsun: Kör bıçaklar soğanın hücrelerini ezerek suyu dışarı fışkırtır ve gaz yayılımını artırır. Keskin bıçaklar ise lifleri pürüzsüzce keser.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Kök Kısmını En Sona Bırakın: Soğanın saçaklı kök kısmı, kükürtlü bileşiklerin en yoğun olduğu bölgedir. Doğramaya başlarken kökü sağlam tutun ve en son aşamada kesin.

Meğer yıllardır boşuna eziyet çekiyormuşuz! Soğan doğramadan önce bunu yapan bir daha asla ağlamıyor

Havalandırmayı Açın: Tezgah alanındaki hava sirkülasyonunu sağlamak için davlumbazı veya yakındaki bir aspiratörü çalıştırmak gazın dağılmasını hızlandırır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör