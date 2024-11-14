MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranları kesinleşti. Memur ve emekli zammı için geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyonu kaldı. Son 2 veri için olası senaryolara göre hesap yapıldığında yeni emekli ve memur zammı ortaya çıkıyor. Peki Ocak 2025'te memura ve emekliye zam oranları ne kadar olacak? İşte tablo tablo merak edilen rakamlar...