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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için 4 aylık rakamlar kesinleşirken, son 2 ayın datası merakla bekleniyor. Kasım-Aralık enflasyonuna dair olası senaryolar hesap edildiğinde emekli ve memur maaşı için yapılacak zam oranları netleşiyor. Peki buna göre memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? İşte merak edilen memura ve emekliye zam oranları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:08
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranları kesinleşti. Memur ve emekli zammı için geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyonu kaldı. Son 2 veri için olası senaryolara göre hesap yapıldığında yeni emekli ve memur zammı ortaya çıkıyor. Peki Ocak 2025'te memura ve emekliye zam oranları ne kadar olacak? İşte tablo tablo merak edilen rakamlar...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN TABLO TABLO YENİ RAKAMLAR...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına kilitlenmiş durumda. Bu artışları belirleyen ise enflasyon oranları oluyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 çıkmasından sonra son iki aylık veri daha kaldı. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının da belli olmasından sonra 6 aylık oran ortaya çıkacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

6 AYLIK ENFLASYON MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANINI BELİRLEYECEK

6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak.

4 aylık enflasyon Yüzde 12.06
Ekim yıllık enflasyon Yüzde 48.58
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

MEMURA VE EMEKLİYE ZAM İÇİN ÖNCÜ OLAN ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Yıl sonu enflasyonu ile ilgili değişik tahminler bulunuyor. Bu tahminlerin en düşüğü Orta Vadeli Program'da yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Son açıklama ise Merkez Bankası'ndan geldi.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini duyurdu.

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