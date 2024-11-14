MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşı için 4 zam formülü! Memur zammı 2025 oranları belli oldu! Ocak ayı emekliye zam rakamlarıyla...
Son dakika haberi: Memur ve emekli zammı için 4 aylık rakamlar kesinleşirken, son 2 ayın datası merakla bekleniyor. Kasım-Aralık enflasyonuna dair olası senaryolar hesap edildiğinde emekli ve memur maaşı için yapılacak zam oranları netleşiyor. Peki buna göre memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? İşte merak edilen memura ve emekliye zam oranları...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:08