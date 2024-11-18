MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...
Son dakika haberi: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile yeniden artacak. Bu kapsamda maaş zamları üzerinde belirleyici olan enflasyon verisine dair gelen çeşitli datalar; asgari ücret, memur ve emekli zammı hesaplamalarında kullanılıyor. Öncü veriye dair son data Merkez Bankası'ndan geldi. Böylece memura ve emekliye zam hesabı yenilendi. Yeni asgari ücret rakamına ilişkin hesaplamalar da değişti. Peki veriler hangi rakamları işaret ediyor? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte memura ve emekliye zam oranları ile birlikte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:40