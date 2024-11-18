Trend Galeri Trend Yaşam

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

Son dakika haberi: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile yeniden artacak. Bu kapsamda maaş zamları üzerinde belirleyici olan enflasyon verisine dair gelen çeşitli datalar; asgari ücret, memur ve emekli zammı hesaplamalarında kullanılıyor. Öncü veriye dair son data Merkez Bankası'ndan geldi. Böylece memura ve emekliye zam hesabı yenilendi. Yeni asgari ücret rakamına ilişkin hesaplamalar da değişti. Peki veriler hangi rakamları işaret ediyor? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte memura ve emekliye zam oranları ile birlikte tüm detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:40
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

Son dakika haberleri: Ocak ayı yaklaştıkça asgari ücret, memur ve emekli zammı için oranlar netleşiyor. Memura ve emekliye zam hesabında yol gösteren veriler güncellendi. Emekli ve memur zammı için rakamlar değişirken, yeni maaşlar da belli oldu. İşte merak edilen yeni memur ve emekli maaşı zam hesapları...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

MİLYONLARIN GELİRİ OCAKTA ARTACAK

Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayı ile birlikte artacak. Çalışan çalışmayan, emekliler, memurlar, işçiler herkes Ocak ayını bekliyor. Emekliler ve memurlar yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak 6 aylık enflasyonu beklerken, işçiler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca kilitlendi.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

HERKESİ GELİRİ ARTIYOR

Memurlara yapılacak artış 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal ödenekleri de artırırken, emeklilerin artış oranları da dul yetim maaşlarına yansıyacak. Asgari ücret ile birlikte işçilerin maaş artarken işsizlik ödeneğinden stajyer ücretine, rapor parasından analık ödeneğine kadar birçok gelir de artacak. Asgari ücretlinin maaşındaki artış diğer çalışanların da gelirlerini yukarı çekecek.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekliler ve memurlar için enflasyon direkt belirleyici olurken asgari ücret için enflasyon önemli bir veri olacak. bu yüzden ortaya çıkacak enflasyon rakamı herkesi etkileyecek.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni oranlar! Yüzde 16,09 rakamı öne çıktı: İşte yeni memur ve emekliye zam oranları...

İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Enflasyon ile ilgili yıl sonu tahminleri ve öngörüleri de bir bir açıklanıyor. Ancak eldeki verilere göre 4 aylık enflasyon da belirlendi. Buna göre oran yüzde 12.06 olarak çıkıyor. Bu oranı Kasım ve Aralık enflasyonları da eklenince 6 aylık rakam belirlenecek. 6 aylık rakam SSK ve Bağ-Kur emeklisinin direkt enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için de TÜFE farkını ortaya çıkartacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA