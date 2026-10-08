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Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu, astrolojik yorumlara göre özellikle 3 burç için iletişimden ilişkilere kadar pek çok konuda kafa karışıklığı yaratabilir. Geçmişten gelen mesajlar, yanlış anlaşılmalar ve yeniden açılan eski meseleler bu burçların gündemine oturabilir.

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Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:34
Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

24 Ekim'de Akrep burcunun 20 derece 59 dakikasında geri harekete başlayan Merkür, 13 Kasım'da 5 derece 2 dakikada düz harekete dönecek.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Astrologlar, 2026'nın üçüncü ve son Merkür retrosu boyunca gezegenin Akrep'ten çıkmayarak en çok bu 3 burcu zorlayacağını açıkladı.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

AKREP BURCU

Retro doğrudan Akrep'in kendi burcunda yaşanacak. Astrolog Ina Rose; geçmiş ilişkilerin, kapanmamış kalp kırıklıklarının ve eski yıpratıcı ilişki kalıplarının yeniden gündeme gelebileceğinden bahsetti.

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Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Eski sevgiliden gelen bir mesaj veya geçmişi sık sık düşünmek bu dönemde sürpriz olmayabilir.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Rose, Akreplere duygularını kontrol altında tutmalarını ve geçmişle neden vedalaştıklarını hatırlamalarını öneriyor.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Retro, Akreplerin o günden beri ne kadar yol katettiğini görmesi için bir fırsat olarak da yorumlanıyor.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

İKİZLER BURCU

Merkür İkizler'in yönetici gezegeni olduğundan her retro İkizleri daha çok etkileyebiliyor. Ina Rose, Venüs ve Merkür retrolarının üst üste gelmesini İkizlerin iç huzuru için zorlu bir dönem olarak tanımlanıyor.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Partnerin mesajlarını ve ses tonunu fazla analiz etmek küçük tartışmalara yol açabilir.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Astrologlar, retronun İkizler'in sağlık ve günlük düzen alanına denk geleceğini belirtiyor. İkizlere takvimlerini fazla doldurmamalarını ve aynı anda birden fazla işle uğraşmamalarını öneriyorlar.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

BAŞAK BURCU

Merkür Başak'ın da yönetici gezegenidir. Astrologlar, retronun Başak'ın iletişim alanında gerçekleştiğini ve Başaklar için iki kat etki anlamına geldiğini belirtiyor.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Başakların söyleyeceklerini önceden tartması, buna rağmen yanlış anlaşılabileceğini hesaba katmaları öneriliyor.

Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat

Önemli satış görüşmelerini, sosyal medya çalışmalarını ve beyin fırtınası toplantılarını mümkünse 13 Kasım sonrasına ertelemek iyi bir fikir olabilir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör