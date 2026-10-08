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Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat
Merkür retrosu 3 burcun hayatını karıştıracak! Eski mesajlara ve yanlış anlaşılmalara dikkat
24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu, astrolojik yorumlara göre özellikle 3 burç için iletişimden ilişkilere kadar pek çok konuda kafa karışıklığı yaratabilir. Geçmişten gelen mesajlar, yanlış anlaşılmalar ve yeniden açılan eski meseleler bu burçların gündemine oturabilir.
Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 10:34