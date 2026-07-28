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Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

Türkiye genelinde yaz mevsiminin en kavurucu günleri yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son 5 günlük haritalar adeta ezber bozuyor. Ağustos ayına adım atmaya hazırlandığımız bu günlerde; bir yanda Güneydoğu'yu kasıp kavuran çöl sıcakları rekor seviyelere ulaşıyor, diğer yanda ise batı kıyılarımızda tatilcileri zorlayacak şiddetli fırtına alarmları çalıyor. Üstelik sıcaktan bunalan Marmara ve Karadeniz bölgesi sakinleri için hafta ortasında şemsiyeleri yeniden açtıracak serinletici bir sağanak yağış sürprizi kapıda bekliyor!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.07.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 09:06
Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

Ege ve Akdeniz sahillerinde deniz tatili yapanlar için Salı günü oldukça hareketli geçecek. Sabah saatlerindeki o durgun ve güneşli havanın ardından, öğle 12:00 ile akşam 18:00 suları arasında Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

EGE VE AKDENİZ'DE TATİL YAPANLAR DİKKAT: O SAATLERDE FIRTINA KOPACAK!

Deniz turizmini, tekne turlarını ve plaj keyfini olumsuz etkileyebilecek bu ani fırtına hamlelerine karşı hem tatilcilerin hem de denizcilerin günün o saatlerinde ekstra tedbirli olmasında büyük fayda var.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

CEHENNEM SICAKLARI KAPIDA: TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRECEK, DIŞARI ÇIKMAYIN!

Batıda rüzgar fırtınaya dönüşürken, yurdun güneydoğusunda ise adeta nefes almak imkansızlaşacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafta boyu etkisini giderek artıracak olan çöl sıcakları, tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

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Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

Özellikle Cuma gününe dikkat! Termometrelerin 44 dereceye kadar fırlayacağı bölgede, kavurucu ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden bir hava hakim olacak. Uzmanlar açıkça uyarıyor: Günün en yoğun güneş alan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça kesinlikle dışarı çıkmayın ve bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAĞMUR VAR MI? ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT, ŞEMSİYELERİ ÇIKARIN!

Peki "Havalar ne zaman serinleyecek, yağmur yağacak mı?" diye bekleyenler... Sizin için de müjdeli bir haberimiz var! Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Sinop sahil şeridinde kendini göstermeye başlayacak olan yağışlı sistem, Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne ve Karadeniz sahillerine yayılıyor.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

Serinletici etkisiyle bunaltıcı havayı kıracak olan bu yağmurlar, hafta sonuna doğru Karadeniz'in doğusuna kayarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günü dışarı çıkarken yanınızdan şemsiyenizi eksik etmeyin!

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

ANKARA VE İZMİR'DE SEYİR DEĞİŞİYOR: AŞIRI SICAKLAR VE FIRTINA ALARMI!

Başkent Ankara'da hafta başında 31 derece civarında seyreden termometreler, Çarşamba ve Perşembe günleri 27 dereceye kadar düşerek oldukça ferah ve parçalı bulutlu bir havanın etkisine girecek. Cuma ve Cumartesi günleri ise kademeli olarak 28-29 derecelere yükselecek olan Ankara'da hissedilir bir yağış beklenmiyor.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

İzmir'de ise durum çok daha kritik: Hafta boyunca 36-37 derece bandında seyreden kavurucu sıcaklara, Salı öğle saatlerinden itibaren Ege genelinde etkili olacak saatte 40-60 km hıza ulaşan sert rüzgarlar eşlik edecek. İzmir ve çevre ilçelerde tatilcilerin ve denizcilerin şiddetli rüzgar hamlelerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

28 TEMMUZ 2026, SALI

Haritaya göre ülke genelinde ağırlıklı olarak az bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar oldukça yüksek seyretmektedir; Ege kıyılarında sıcaklıklar 37-41°C, Güney Akdeniz'de ise 38-41°C civarındadır. Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında lokal yağış geçişleri görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise güneşli havayla birlikte sıcaklıklar 37-41°C bandındadır.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

29 TEMMUZ 2026, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü kuzey bölgelerde yağışlı sistemin etkisini artırdığı göze çarpmaktadır. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Karadeniz sahil şeridi boyunca geniş bir alanda yağışlı ve yer yer gök gürültülü bir hava beklenmektedir. Buna karşın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve çok sıcak hava etkisini sürdürmektedir. Özellikle Güneydoğu'da termometreler 42°C'yi ve Güney sahillerinde 43°C'yi göstermektedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

30 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Perşembe günü Karadeniz Bölgesi'ndeki yağışlar etkisini sürdürmekle birlikte, Marmara Bölgesi'nde hava nispeten açmaya başlamakta ve parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlemlenmektedir. İç Anadolu Bölgesi genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahiptir. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar devam etmekte olup, Güneydoğu'da sıcaklıklar bölgesel olarak 43°C'ye kadar ulaşmaktadır.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

31 TEMMUZ 2026, CUMA

Cuma günü itibarıyla yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk etmekte, sadece Doğu Karadeniz'in en uç kesimlerinde (Rize ve Artvin çevreleri) ve Kuzeydoğu Anadolu'da lokal yağış ile gök gürültülü sağanaklar izlenmektedir. Yurdun geri kalanında açık, bol güneşli ve sıcak bir hava hakimdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 44°C'yi bularak bu beş günlük periyodun en yüksek seviyelerine çıkmaktadır.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

1 AĞUSTOS 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde bulutsuz, açık ve oldukça güneşli bir hava tablosu ortaya çıkmaktadır. Yağış sadece Doğu Karadeniz'in doğu ucunda dar bir alanda kendini göstermeye devam etmektedir. Ege ve Akdeniz sahil şeridinde sıcak (37-41°C arası) ve güneşli bir gün beklenirken, İç ve Doğu Anadolu'da da açık havayla birlikte sıcaklıklar yüksek seyretmektedir. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine 43°C gibi çok yüksek seviyelerdedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Salı sabah saatlerinde Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli ve açık bir hava hakimdir. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökyüzü tamamen bulutsuzdur. Sadece Marmara Bölgesi'nin bazı kesimleri ile Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan hatta parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlemlenmektedir. Bu zaman diliminde yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmemektedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde haritada iki önemli meteorolojik olay dikkat çekmektedir. Yurt genelinde güneşli hava etkisini sürdürürken, özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Güney bölgelerini etkileyen, kuzey yönlerden esen ve hızı saatte 40-60 km'ye ulaşan oldukça kuvvetli rüzgarlar görülmektedir. Bunun yanı sıra, Doğu Karadeniz'in en doğusunda ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Artvin ve Ardahan çevreleri) bölgesel yağışlar ve gök gürültülü sağanak geçişleri başlamaktadır. Marmara ve Karadeniz'in geri kalanında parçalı bulutlu hava devam etmektedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yurdu etkileyen kuvvetli rüzgarların ve Doğu Karadeniz'deki yağışların etkisini kaybettiği, sistemin sakinleştiği görülmektedir. Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki parçalı bulutlu hava durumu varlığını korurken, yurdun Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökyüzü tamamen açık, bulutsuz ve sakin bir seyir izlemektedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

GECE (00:00 - 06:00)

Çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde yeni bir hareketlilik başlamaktadır. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevreleri) bulutlanmanın artmasıyla birlikte yağışlı bir sistem etkisini göstermektedir. Marmara'nın doğusunda da bulutlu bir hava hakimdir. Ülkenin Ege, Akdeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise gece boyunca açık ve yağışsız hava durumu devam etmektedir.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık