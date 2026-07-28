Meteoroloji uyardı! 28 Temmuz hava durumu raporu: Bir yanda 44 derece çöl sıcağı, diğer yanda fırtına ve sağanak sürprizi

Türkiye genelinde yaz mevsiminin en kavurucu günleri yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son 5 günlük haritalar adeta ezber bozuyor. Ağustos ayına adım atmaya hazırlandığımız bu günlerde; bir yanda Güneydoğu'yu kasıp kavuran çöl sıcakları rekor seviyelere ulaşıyor, diğer yanda ise batı kıyılarımızda tatilcileri zorlayacak şiddetli fırtına alarmları çalıyor. Üstelik sıcaktan bunalan Marmara ve Karadeniz bölgesi sakinleri için hafta ortasında şemsiyeleri yeniden açtıracak serinletici bir sağanak yağış sürprizi kapıda bekliyor!