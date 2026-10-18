Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta sıcaklıkların artması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 18:04
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ilişkin haritalı hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Ayrıca, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

İSTANBUL İÇİN YENİ SAĞANAK UYARISI

Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde 23 Ekim Cuma günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

23 Ekim Cuma gününe ait haritalı hava durumu raporu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #METEOROLOJİ #İSTANBUL #HAVA DURUMU