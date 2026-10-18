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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için yeni sağanak uyarısı: O tarihe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta sıcaklıkların artması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 18:04